Gekke combinatie of smaakverrijking? Haagse brouwerij maakt kreeftenbier

Een saison-biertje met de smaak van kreeft. Het klinkt misschien gek, maar hij bestaat echt. De Haagse bierbrouwerij Kompaan komt met de opmerkelijke combinatie op de proppen. Donderdag is het het biertje genaamd Running with scissors gelanceerd.



De aparte combinatie van smaken werd bedacht door Jasper Langbroek en Jeroen van Ditmarsch van bierbrouwerij Kompaan. "Ze waren op een festival in Italië, waar ze een kreeftenbier proefden van een Amerikaanse brouwerij. Dit was de eerste inspiratie", vertelt Michelle Wallé namens de brouwerij aan EditieNL.



Opvallende combinatie

De mannen wilden er graag iets mee doen, maar een kreeftenbier is niet makkelijk om te brouwen. "Kreeft is namelijk van zichzelf niet heel sterk van smaak. Het is vooral de combinatie met andere dingen die het geheel zo mooi maakt", legt Wallé uit.



Dus vroegen de brouwers zich af hoe ze dit konden vertalen naar een biertje. Ze kozen ervoor om de kreeft te combineren met een saison, een Franse biersoort dat donkerblond of amberkleurig en vaak gekruid is. "Ik proefde eerst het bier zonder, en daarna met. Dat was totaal anders. Hij was heel fris en een beetje kruidig. De witte peper sprong eruit en ook limoen was erin te proeven."



Smaakmaker

Daarna kwam de volgende uitdaging: de kreeft toevoegen. In samenwerking met United Fish Auctions gingen de bierbrouwers de Oosterschelde op om kreeft te vangen. Deze werd eerst meegekookt tijdens het brouwen van het bier. "Het dier ging uiteraard niet levend de pan in."



Toch was de smaak niet aanwezig genoeg, dus werd er een extract op alcoholbasis met de kreeftsmaak toegevoegd. "Maar bij het testen bleek dat het nergens naar smaakte." Dus kwam de brouwerij uit op hun huidige methode: bouillon gebruiken. "Ik vind hem heel goed gelukt, de mannen mogen er wat mij betreft echt trots op zijn."



Verdeeldheid

Volgens de brouwers is de Running with scissors een fris biertje met een umami-smaak die in de afdronk naar boven komt. "Hij is eerst heel fris en daarna proef je de kreeft. Er zit ook een ziltigheid in. In de geur is de kreeft ook zeker te herkennen."



De brouwerij noemt het nieuwe brouwsel 'een biertje voor de liefhebber die eens wat ander wil'. "Het is een bier dat mensen verdeelt", verklaart Wallé. De brouwerij heeft sinds de lancering veel positieve reacties ontvangen. "Mensen vinden het biertje vooral bijzonder, ze zijn nieuwsgierig."



Maar is dit echt een goed idee, of slaan ze door met dit concept? Rick Kempen, biersommelier bij Bier&cO, is enthousiast. "Ik vind het een hartstikke leuk idee, ik wil hem ook zeker nog gaan proeven", vertelt hij aan EditieNL.



Steeds iets nieuws

Kempen vindt experimenten zoals deze erg interessant. "Dit soort smaakverrijkingen kan ik altijd wel waarderen. Kreeft en saison gaan ook goed samen. Kreeft heeft iets ziltigs, en saison wordt bij zeebanketten ook vaak geserveerd."



Kempen denkt dat consumenten enthousiast zullen zijn over het biertje. "Ze zitten te wachten op een nieuwe verrassing. In de laatste jaren heb ik ook gezien dat de variatie is geëxplodeerd en dat wordt aangejaagd door de consument die altijd op zoek is naar iets nieuws. Dit biertje valt mooi in die trend."

Reacties

Bouillon in het bier.. waarom geen kreeftensoep eten?

Maar blijkbaar verveelt de consument zich..

