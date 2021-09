Aluminiumfolie moet grootste boom ter wereld beschermen tegen brand

In het Sequoia National Park, in de Sierra Nevada in de Amerikaanse staat Californië, worden bomen van de grootste soort ter wereld in aluminiumfolie verpakt om ze te beschermen tegen een naderende bosbrand.In het park staan zo'n 2000 reuzensequoia's. De brandweer neemt vergaande maatregelen om de eeuwenoude bomen te beschermen. Ook de grootste boom ter wereld, Generaal Sherman genoemd, is in aluminiumfolie gewikkeld. Generaal Sherman heeft een hoogte van 83 meter en een omtrek van 31 meter.Het aluminium omhulsel is korte tijd bestand tegen intense hitte. Brandweerlieden staan met blusapparatuur paraat om het vuur te kunnen bestrijden als dat nodig is.Branden vernietigden vorig jaar tussen de 7500 en ruim 10.000 sequoia's, schrijven onderzoekers. Dat is 10 tot 14 procent van het totale aantal wereldwijd. "Tussen 2015 en 2020 is twee derde van alle sequoia-wouden in de Sierra Nevada verbrand door bosbranden", vertelt een brandweerwoordvoerder in de Britse krant The Guardian. "Hopelijk komt het reuzenbos hier nu ongedeerd uit."De reuzensequoia's hebben vuur nodig om zich voort te planten en kunnen vanwege hun enorme dikte kleinere branden goed doorstaan. Door de warmte van kleine bosbranden komen zaden vrij en worden dunne boompjes gedood, zodat de overige sequoia's ruimte hebben om te groeien. Vanwege de klimaatverandering worden de branden groter en heter, waardoor ze hoger in de boom, tot de bladeren komen, en grote schade aanrichten.De brand die nu woedt is veroorzaakt door blikseminslag bij hevig onweer. Het Sequoia National Park, inclusief het museum, de campings en winkels, blijven voorlopig gesloten voor bezoekers.