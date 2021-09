Russische vrouw raakt bevriend met beer die ze gered heeft uit safaripark, nu gaan ze samen vissen

Een schattige reeks foto's toont een geredde bruine beer en zijn eigenares die samen aan het vissen zijn op een boot in Rusland.Archie de bruine beer en Veronika Dichka brengen hun tijd graag door met vissen op het meer in hun geboorteland Novosibirsk, in het zuiden van Siberië, Rusland.Veronika heeft Archie gered uit een safaripark dat twee jaar geleden failliet was gegaan en zij heeft hem sindsdien als huisdier gehouden."We hebben hem gered uit het safaripark, maar kunnen hem niet in het wild vrijlaten omdat hij zijn hele leven in gevangenschap heeft geleefd", zei Veronika.Het paar is net als alle andere vrienden die elkaars gezelschap koesteren en genieten van hun quality time in het water.Met hengels in de hand wachtte Veronika op een aanbeet, terwijl Archie de neiging weet te weerstaan ​​om in het water te springen en op zijn eigen voedsel te jagen.Veronika vertelde meer over zijn persoonlijkheid en zei dat Archie elke dag met haar doorbrengt en verliefd is op het water."Hij vindt het erg leuk als ik hem meeneem naar nieuwe plaatsen, dus deze shoot was een plezier voor hem!" zei Veronika.