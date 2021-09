Ook Uithuizermeeden is bekend met een autowildplasser: Hij doet het heel sneaky

Het verhaal over een wildplasser die onder andere auto’s in Winsum van binnen onder geplast heeft, roept herkenning op in Uithuizermeeden.



‘Het is ons vier keer overkomen de afgelopen tijd’, zegt een dorpeling die anoniem wil blijven. ‘Onze auto was een beestenbende.’ Volgens hem zijn er zo’n dertig mensen in Uithuizermeeden slachtoffer van de dashboardplasser.



Hij herkende de geur meteen. ‘Ik werk in de zorg, ik weet hoe urine ruikt.’ Hij installeerde een camera bij de carport en liet de auto’s expres van het slot. Al snel was het weer raak en stond de autoplasser op beeld.



‘Hij doet het heel sneaky’, zegt de man. ‘Hij loopt bij auto’s langs en voelt of de deuren open zijn. Dan doet hij de deur op een kiertje en slaat hij toe. Hij doet het altijd in de avond.’



Is het normaal om de auto niet op slot te zetten in Uithuizermeeden? ‘Ja, ik vind dat niet gek. Hij staat onder de carport, op ons eigen terrein. Veel mensen in een dorp laten de auto open.’



Inmiddels is in het dorp algemeen bekend wie de wildplasser is. Of het dezelfde persoon is die in Winsum heeft toegeslagen, durft niemand met zekerheid te zeggen. Men vermoedt van wel. Het gaat om een oudere man, die als hij wordt betrapt en aangesproken wordt alles ontkent.



Oeds ten Hage overkwam het drie keer. ‘Ik dacht eerst dat mijn auto lek was’, zegt hij. Al snel hoorde hij verhalen in het dorp. Een kennis dacht dat iemand het op hem gemunt had en vermoedde dat daarom zijn auto was ondergeplast van binnen. Een andere dorpsbewoner had hetzelfde verhaal. Toen had Ten Hage door dat er meer aan de hand was.



Ten Hage, die een viskraam heeft, hing een camera bij zijn auto. Die hing er nog geen dag toen het alweer raak was. ‘Omdat ik vaak vis vervoer in mijn auto, viel het eerst niet op dat er geplast was. Het ruikt niet altijd fris vanwege de vis. Maar dit is een hele vieze geur, die gaat er niet zomaar uit.’



Een paar weken geleden zag Ten Hage de wildplasser toeslaan vlak voor zijn huis. Hij bedacht zich geen moment en heeft hem op heterdaad in de kraag gevat. Hij heeft meteen de politie gebeld en die heeft de man meegenomen. Ten Hage heeft aangifte gedaan van de drie plasincidenten.



Bij poetsbedrijf Auto Perfect in Uithuizermeeden zijn tien tot twaalf auto’s gebracht die ondergeplast waren. Volgens eigenaar Karla Kroes is dat het topje van de ijsberg: ‘Veel mensen maken zelf hun auto schoon. Maar ik heb sommige auto’s wel meerdere keren gehad. Het zit dan overal: op het dashboard, in de bekerhouder naast de versnellingspook, over het stuur en op de stoelen.’



De kosten voor het professioneel laten reinigen van een auto? Die zijn afhankelijk van het formaat en hoe ernstig de auto eraan toe is. ‘Vaak rond de vijftig euro, maar soms meer. Als de auto ook storingen in het systeem geeft vanwege de urine, wordt het duurder’, zegt Kroes. De laatste auto met urine kreeg ze een paar weken geleden binnen.



Kroes hoopt voor haar klanten dat ze de schade kunnen verhalen op de wildplasser. ‘Maar ik heb er een hard hoofd in’, zegt ze. Het zijn vooral oudere en minder luxe auto’s die zij langs ziet komen. ‘Die gaan namelijk niet vanzelf op slot na een paar minuten.’



De politie is bekend met de situatie in Uithuizermeeden. ‘We hebben er volop aandacht voor’, laat een woordvoerder weten. ‘We hebben meerdere aangiftes en meldingen ontvangen. Formeel hebben we nog niemand aangehouden, de zaak is volop in onderzoek.’



Of de zaken Winsum en Uithuizermeeden in verband gebracht kunnen worden met elkaar, is niet bekend. ‘Ook dat wordt meegenomen in het onderzoek.’

