E-bike gaat in vlammen op nadat accu ontploft in Weert

In Weert is woensdagochtend een elektrische fiets in vlammen opgegaan nadat de accu was ontploft tijdens het fietsen. Dat meldt 1Limburg op basis van de lokale nieuwssite Weertdegekste. De brandweer kon de e-bike niet meer redden.Een vrouw hoorde tijdens het fietsen een knal en dacht eerst een klapband te hebben. Dat bleek niet het geval: de accu van de elektrische fiets bleek ontploft te zijn.De vrouw wist zichzelf in veiligheid te brengen. Omstanders probeerden het vuur te doven met een brandblusser, maar slaagden daar niet in. Uiteindelijk heeft de brandweer de brandende fiets geblust.