OM eist taakstraf voor politiemedewerker die dates in databank checkte

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Een politiemedewerkster die de databank van de landelijke eenheid van de politie in Driebergen gebruikte om haar dates na te trekken, hangt 200 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf boven het hoofd.



Die strafeis van het Openbaar Ministerie valt mee, omdat ze geen criminele intenties had en het misbruik alleen voor priv├ędoeleinden was.



Dates checken

De 58-jarige medewerkster van de Landelijke Eenheid heeft meer dan duizend keer informatie in de politiesystemen opgezocht. Niet alleen over haar ex-man, die haar zou hebben mishandeld, maar ook over alle dates die ze had. Volgens haar advocaat was de vrouw eenzaam en wilde ze graag een relatie met een stabiele man.



"Het is het voor de strafbepaling van groot belang dat er inzicht komt in de psychosociale problematiek van de verdachte", betoogde haar advocaat eerder al. De geestelijke problemen van zijn cli├źnte spelen volgens hem een grote rol in deze zaak.



De rechtbank in Utrecht doet over twee weken uitspraak in de zaak.

Reacties

20-09-2021 18:46:15 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.766

OTindex: 20.672

Meer dan 1000 keer? Hoeveel dates had die dame? Ik kan me voorstellen dat als je in een relatie hebt gezeten waarin je mishandeld werd, dat je dan wilt checken of je ex in het systeem zit en misschien ook wel een huidige vriend. Niet goed, illegaal, maar wel begrijpelijk. Maar 1000 x?

20-09-2021 18:57:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.414

OTindex: 37.828

wie zo bang is voor haar dates, die moet alleen nog afspreken met een behandelaar die misschien kan helpen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: