Geluksprofessor noemt heel simpel geheim voor een gelukkig leven

Probeer je momenteel een huis te bemachtigen op de Nederlandse woningmarkt, maar blijft de promotie uit die je aan de benodigde hypotheek moet helpen? Troost je: van dit soort materiële zaken word je nauwelijks gelukkiger. Maak liever werk van de funfactor.



Geluksprofessor aan de prestigieuze Yale University, Laurie Santos, komt na jaren onderzoek met dé tip voor een gelukkiger leven: ga actief plezier maken. Dus niet urenlang voor Netflix hangen of door social media scrollen. Vergeet ook de marathon of wat voor ingewikkeld, moeilijk haalbaar doel dan ook, maar ga plezier maken, het liefst zoals je dat als kind deed.



“We zouden allemaal veel meer plezier hebben als we nieuwe dingen zouden proberen, net zoals kinderen dat doen”, vertelt Santos tegen The Guardian. “Kinderen zoeken nieuwe activiteiten en proberen constant nieuwe dingen uit. Ze vinden het ook niet erg als de activiteit uiteindelijk niet hun ding is en zien het niet als tijdverspilling. Volwassenen klampen zich vaak vast aan één activiteit, bijvoorbeeld sporten of een muziekinstrument spelen, en dat is het. Maar waarom kunnen of mogen wij ook geen nieuwe dingen proberen?”



Ze benadrukt dat je nu niet je baan op moet zeggen of anderszins grootse en meeslepende dingen moet gaan ondernemen, maar adviseert juist micropleziertjes die je tussendoor kunt doen: een grap uithalen met een collega, een kwartiertje meezingen en dansen op je favoriete muziek, een leuk gesprek tijdens een wandeling.



Plezier maken helpt niet alleen tegen stress en andere psychische problemen, het zou zelfs dementie tegengaan, aldus Santos. Ze vindt plezier maken dan ook een serieuze zaak. “We beseffen niet dat het een krachtig middel kan zijn.”

Reacties

20-09-2021 08:35:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.501

OTindex: 79.250



Zoals wel vaker met onderzoeken: dit is iets wat iedereen al weet

En om Maar Jezus zei: "Laat die kinderen .. naar Mij toe komen en houd ze niet tegen! Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij." - Matteüs 19:14

(waarbij ik aanneem dat met Koninkrijk van God een gelukstoestand bedoelt wordt, en niet een plaats) Quote:

Dus niet urenlang voor Netflix hangen of door social media scrollen. Mag WMR nu ook niet meer?



Laatste edit 20-09-2021 08:37 Geluksprofessor?Zoals wel vaker met onderzoeken: dit is iets wat iedereen al weetEn om @De Paus een plezier te doen:- Matteüs 19:14(waarbij ik aanneem dat met Koninkrijk van God een gelukstoestand bedoelt wordt, en niet een plaats)Mag WMR nu ook niet meer?

20-09-2021 09:55:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.470

OTindex: 86.204

Quote:

maar ga plezier maken, het liefst zoals je dat als kind deed.





Dus hop, naar de Intertoys voor de Barbies en de Lego Duplo!

Ow, wacht eens... en neem dan gelijk een nieuwe Jan van Haasteren legpuzzel voor me mee. 🤔



Laatste edit 20-09-2021 09:55 Dus hop, naar de Intertoys voor de Barbies en de Lego Duplo!Ow, wacht eens... en neem dan gelijk een nieuwe Jan van Haasteren legpuzzel voor me mee. 🤔

20-09-2021 10:16:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.501

OTindex: 79.250

@Mamsie : eigenlijk speelde ik nooit met Barbies, noch mit Lego... En ik kan me ook niet herinneren dat ik als kind zoveel plezier had.. Voor mij is nu de 'beste' tijd van mijn leven, ik zou nergens naar terugwillen..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: