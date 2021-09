Pasgehuwden vragen na een uur echtscheiding aan: vrouw eist forse schadevergoeding

Een jong stel besloot na slechts een uur huwelijk te scheiden.



Volgens media vroeg de man kort na het huwelijk de scheiding aan. Hij zei dat hij niet wilde trouwen en dat hij dat alleen deed omdat zijn vrouw hem onder druk zette. De vrouw eist meer dan veertig duizend euro als schadevergoeding van haar ex-man.



Het koppel was woonachtig in een Zuid-Chinese stad. Hij verklaarde ook dat hij het voor de bruiloft met haar had uitgemaakt, maar ze bleef hem lastigvallen via sms-berichten, waardoor hij de roekeloze beslissing nam door toch te trouwen.



Omdat ze het niet eens waren over de scheiding, brachten ze hun zaak voor de rechter. De rechtbank oordeelde dat beide partijen een zekere emotionele basis hadden en dat de man niet kon bewijzen dat de relatie daarvoor was beëindigd.

De rechtbank concludeerde dat het echtscheidingsverzoek niet zal worden ondersteund.

