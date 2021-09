Monsterzege in Brabant: voetbalclub wint met 55-0

De voetbalclub ELI 3 uit het Brabantse Lieshout heeft wel heel dikke winst geboekt. De club won met 55-0 van Sparta'25 uit het naastgelegen Beek en Donk. Zelfs de keeper scoorde zeven keer. En dat tijdens een bekerwedstrijd. "Tijdens de rust stond het al 20-0."



De bekerwedstrijd vond plaats in de zesde klasse. Scheidsrechter Johan van der Kuijlen floot de wedstrijd en vertelt dat er van alles misging bij Sparta'25. "De wedstrijd begon en het was al snel 3-0. Daarnaast was er een blessure, maar er waren geen wissels", vertelt hij aan EditieNL. De club had nu nog tien spelers op het veld. Dat was niet alles. "Daarna viel er nog iemand uit en stonden ze met negen man."



Het uitvallen van de twee spelers zorgde mede voor een ruststand van 20-0. Toch besloot de scheidsrechter door te gaan. "Tijdens de wedstrijd is er wel gesproken over stoppen, maar beide partijen wilden door", zegt Van der Kuijlen. "Ik zei nog dat ze in het nieuws zouden komen als ze genoeg doelpunten zouden halen."



Zelfs de keeper van ELI 3, Marvin Jansen, scoorde zeven keer. Voor de rust was er niet zoveel te doen, maar daarna wisselde hij van kleding om vervolgens in de spits te gaan staan. "We wilden toch maar zoveel mogelijk scoren. Niet je best doen is geen optie."



Is er wel wat aan om zo vaak te scoren? "We vinden het natuurlijk leuk om goals te maken, maar toen de goals bleven komen was het op een gegeven moment niet leuk meer", zegt Jansen. "Ik win liever met 3-1 in een spannende wedstrijd dan dat ik ooit nog win met 55-0."



De voorzitter van Sparta'25, Erwin Gramser, is teleurgesteld over de uitslag. "We hadden het liever andersom gezien, maar dit soort uitslagen mag überhaupt niet voorkomen", zegt hij.



Gramser vindt dan ook dat de KNVB moet kijken of ze daar nog iets aan kunnen doen. "Het niveauverschil was zo groot. Misschien kunnen ze de loting anders inrichten."

