Burgemeester woest om messen als kermisprijzen voor kinderen

Dat kinderen op de Zaandamse kermis messen konden winnen, schoot burgemeester Jan Hamming volledig in het verkeerde keelgat. Uiteindelijk heeft de politie ingegrepen en de steekwapens ingenomen. Volgens Hamming ging dit zonder problemen en begrepen de kermisexploitanten waarom ze de messen moesten inleveren. "Wapens zijn geen prijs!"



Hamming voert al langer strijd tegen wapenbezit in Zaanstad met 'maatregelen die keihard nodig zijn'. Zo mag de politie sinds 2018 in bepaalde gebieden van de stad preventief fouilleren, staan er in de stad mobiele detectiepoortjes en deed de burgemeester vorig jaar een oproep aan winkelketens om te stoppen met de verkoop van messen aan kinderen.



"Het aantal wapens op straat en het aantal incidenten met wapens is simpelweg te veel. Zowel de politie, het Openbaar Ministerie als ik maken ons zorgen over de ontwikkeling van het wapenbezit en -gebruik", zei hij eerder tegen NH Nieuws.



De Zaanstreek wordt al langere tijd geteisterd door geweldsdelicten. Daarbij viel vooral het aantal incidenten op waarbij jongeren een mes trokken, soms met desastreuze gevolgen. In de afgelopen jaren zijn er twee dodelijke steekpartijen geweest in Zaandam. Bij een van de steekpartijen kwam de toen 16-jarige Nick Bood om het leven.



Daarom moeten 'wapens de stad uit', pleit de burgemeester op Facebook. En messen als trofee op de kermis geeft niet het juiste signaal af: "Wapens zijn geen prijs. We moeten de drempel voor onze jeugd verhogen, niet verlagen." Hamming stelt dat alle kermisexploitanten in Nederland hun verantwoordelijk moeten nemen.



Vandaag is het alweer de laatste dag van de kermis. Kermisgangers hebben nog tot 22.00 uur vanavond om zich aan een bezoekje te wagen.

Reacties

16-09-2021 12:22:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.872

OTindex: 27.600

'n Beetje keukenmes kan anders best handig gereedschap zijn.

16-09-2021 12:50:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.361

OTindex: 37.816

@Emmo :

voor volwassenen in de keuken wel, maar niet voor kinderen op straat of op een kermis voor volwassenen in de keuken wel, maar niet voor kinderen op straat of op een kermis

16-09-2021 15:26:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.438

OTindex: 86.183

Waar is de tijd gebleven dat je een enorme pluche beer kon winnen.....

Wij hebben er nog jaren zo eentje in huis gehad.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: