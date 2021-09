Uitgehongerde vader verkoopt dochter om de rest van het gezin te onderhouden

Een uitgehongerde vader in Afghanistan heeft uit nood zijn dochter verkocht om de rest van zijn familie te onderhouden.



De 38-jarige man zegt dat hij “liever zou sterven” dan zijn kind te exploiteren – maar beweerde dat hij weinig keuze heeft sinds de overname door de Taliban.



Volgens Mirror verloor de man zijn baan bij de politie in de stad Ghazni en vluchtte hij met zijn vrouw en vijf kinderen naar de hoofdstad Kabul, dagen voordat de Taliban arriveerde.



Sindsdien heeft hij geen werk gevonden, maar zijn huur is nu hoger dan zijn loon is. Dit heeft hem ertoe gedreven om zijn eigen dochter te verkopen- voor ongeveer US$ 400.



Afghanistan balanceert op de rand van massale armoede. Maar liefst 97 procent van de bevolking dreigt tegen midden 2022 onder de armoedegrens te zakken als er niet snel een antwoord komt op de politieke en economische crisissen in het land.



Dat bleek deze week uit een rapport van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

Reacties

14-09-2021 16:28:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.441

OTindex: 79.184



Wat doet hij als die 400 op zijn? De volgende dochter verkopen? En aan wie?

14-09-2021 17:17:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.846

OTindex: 27.596

@allone : Alleen al om op het idéé te komen je eigen vlees en bloed te verkopen....

