Oostenrijkse man mummificeert overleden moeder om haar uitkering op te strijken

De Oostenrijkse politie heeft een 66-jarige man aangehouden die het lichaam van zijn vorig jaar overleden moeder in de kelder bewaarde om haar uitkering te kunnen blijven opstrijken.



De vrouw woonde vlak bij de stad Innsbruck en was 89 toen ze vorig jaar juni overleed, zegt de Oostenrijkse politie. Ze leed waarschijnlijk aan dementie en zou een natuurlijke dood zijn gestorven.



Haar zoon heeft toegegeven dat hij haar lichaam vorig jaar na haar overlijden bevroor om geuroverlast te voorkomen. Daarna wikkelde hij haar in bandages om ervoor te zorgen dat lichaamsvocht werd geabsorbeerd, zegt de politie tegen de Oostenrijkse omroep ORF.



In de kelder bedekte hij het lichaam van zijn moeder met een laag kattenbakkorrels, waarna hij het in gemummificeerde toestand bewaarde. Haar uitkering liet hij gewoon doorlopen, waardoor hij sindsdien onrechtmatig 50.000 euro ontving. Zijn broer, die geregeld langskwam, had hij verteld dat hun moeder in het ziekenhuis lag.



Uiteindelijk was het een postbezorger die de zaak niet vertrouwde en bij de politie aan de bel trok. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag ontdekt. Haar zoon wordt beschuldigd van uitkeringsfraude en het verbergen van een stoffelijk overschot.

13-09-2021 12:14:52 Emmo

Zijn broer, die geregeld langskwam, had hij verteld dat hun moeder in het ziekenhuis lag. En broerlief ging niet even bij het ziekenhuis langs om te kijken hoe het met moeders ging?

13-09-2021 14:17:31 Mamsie

@Emmo : Wélke van die boers is nou de engste? 🤤

13-09-2021 16:13:37 Grouse

Knappe uitkering van € 50000,-- in een jaar. Leuk extraatje

