Indiase reclame met transgender model verovert harten: “Dit betekent zoveel voor mij”

Een reclamespot voor traditionele Indiase juwelen met een transgender model in de hoofdrol maakt furore in India en ver daarbuiten. In de spot is te z

Reacties

11-09-2021 14:05:27 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 1.187

OTindex: 843

Mooi filmpje, en wat een prachtig persoon ook. Dit soort dingen zouden ook helemaal geen issue moeten zijn.



Je kan veel zeggen over de Aziatische landen, maar met dit soort dingen zijn ze heel wat toleranter dan in het "moderne" westen.

11-09-2021 14:34:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.793

OTindex: 27.595

Ik vraag me alleen af wat de toegevoegde waarde van zo'n transgender persoon is.

Op zijn best zie ik een travestiet: een vent die het leuk vind om zich als vrouw te verkleden. Mag 'ie van mij. Maar heeft dit een toegevoegde waarde?

Nu komma noppes.

11-09-2021 16:26:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.434

OTindex: 79.177





: voor de sieraden heeft het idd geen toegevoegde waarde, maar de mensen van het bedrijf wilden blijkbaar een 'gespreksstarter'



: lang niet gezien Ron, hoe is t? Familie gelukkig herenigd? Beetje lang verhaal voor een reclame, maar ze ziet er wel heel mooi uit, beter dan die beledigde vrouw van dit artikel. @Emmo : voor de sieraden heeft het idd geen toegevoegde waarde, maar de mensen van het bedrijf wilden blijkbaar een 'gespreksstarter' @Ronnymij : lang niet gezien Ron, hoe is t? Familie gelukkig herenigd?

11-09-2021 16:37:31 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.011

OTindex: 3.171

@Ronnymij :

Mooi filmpje, en wat een prachtig persoon ook. Dit soort dingen zouden ook helemaal geen issue moeten zijn.



Je kan veel zeggen over de Aziatische landen, maar met dit soort dingen zijn ze heel wat toleranter dan in het "moderne" westen. QuoteMooi filmpje, en wat een prachtig persoon ook. Dit soort dingen zouden ook helemaal geen issue moeten zijn.Je kan veel zeggen over de Aziatische landen, maar met dit soort dingen zijn ze heel wat toleranter dan in het "moderne" westen. Denk ik ook, zij aanvaarden alles zoals het komt en heeft het een vlekje dan is het ineens een afgod, mooi toch.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: