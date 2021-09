Outfit van mama ongepast voor vergadering op school van zoon

Een Colombiaanse vrouw mocht onlangs een vergadering van haar zoon op school niet bijwonen omdat ze volgens een personeelslid een ongepaste outfit droeg. Zowel zij als haar man reageren verontwaardigd op het voorval.Isabel Castro werd onlangs uitgenodigd voor een vergadering op de school van haar zoon. Ze droeg een diep uitgesneden, wit topje en een jeansbroek. Toen de mama van drie arriveerde op de school in de Colombiaanse gemeente Soledad werd ze meteen naar huis gestuurd. Volgens een personeelslid was haar outfit in strijd met de kledingvoorschriften. «Ik kreeg te horen dat ik in deze outfit niet binnen mocht en dat ik het reglement moest lezen. Ik droeg een jeans en een topje dat weliswaar diep uitgesneden, maar absoluut niet ordinair is», vertelt ze in Daily Star.De vrouw vindt het niet kunnen dat ze op basis van haar outfit weggestuurd werd. «Ik voel me gediscrimineerd omdat niemand het recht heeft om iemand anders te beoordelen of te bekritiseren. Ik had het gevoel dat ik goed gekleed was. Het feit dat ik drie kinderen heb, wil niet zeggen dat ik versluierd rond moet lopen, noch dat ik me lelijk moet vinden. Ik heb me altijd mooi gevoeld», klinkt het.Ook haar man begrijpt de beslissing niet. «Denk aan alle vrouwen die dergelijke vorm van intimidatie ondergaan, bijvoorbeeld in Afghanistan. En dan vraag je je af hoe de directeur van die school wil dat mensen zich kleden», zucht hij.