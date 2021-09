Bij-zondere roof: 50 kilo honing spoorloos, bijenkasten als nieuw achtergelaten

Een dief maakte het afgelopen weekend ongeveer vijftig kilo honing buit bij Nick Mulder van varkenshouderij Tamworth Hoeve in Wervershoof. En er zit een bijzonder tintje aan de diefstal: de honingdief heeft ook vijftig nieuwe raampjes in de kasten teruggeplaatst. "Het is echt ongelooflijk", aldus Mulder.



Nick Mulder en zijn gezin zijn een aantal weken geleden naar West-Friesland verhuisd, omdat ze de kans kregen om in Wervershoof op de Nieuwe Dijk een bedrijf en een huis met een kas te huren. Mulder is naast varkenshouder ook imker en wil zelfgemaakte honing verkopen.



"Door alle drukte had ik zelf geen tijd om mijn eigen kasten neer te zetten", vertelt hij. "Dus hebben we een andere imker uit de omgeving gevraagd om die kasten bij ons neer te zetten. De honing zou ik dan overkopen om bij ons in de winkel te zetten, waarna ik volgend jaar zelf mijn eigen kasten zou neerzetten."



De honingdief sloeg toe bij de bijenkasten aan de Hokkeling in Wervershoof. Opvallend is dat de dief nieuwe ramen met kunstraten terugplaatste in de kasten. "In deze tijd bouwen de bijen meestal geen nieuwe honingraten, vanwege de aankomende winterperiode. Maar het kan zijn dat er nieuwe raten zijn ingezet omdat er zo'n overvloed aan honing was."



"Het is echt zeer bijzonder", zegt Nick Mulder over de diefstal. "We zijn afgelopen woensdag nog bij de kasten gaan kijken, maar toen zat alles er nog in. Vrijdag is de andere imker er naartoe gegaan om de honing voor ons uit de kasten te halen, maar toen was alles verdwenen."



Op het land waar de kasten staan komt bijna nooit iemand. Mulder vertelt aan de West-Friese redactie dat hij van buren hoorde dat er woensdag wel een vreemde auto in de buurt van de bijenkasten was gezien. "Maar dat waren wij zelf", legt hij uit. "We zijn toen met de auto van mijn vrouw gegaan. Dat doen we eigenlijk nooit, dus het klopt dat de buren die niet herkend hebben."



Het is nog maar de vraag of de gestolen honing weer boven water komt. Mulder vertelt dat hij geen idee heeft waar hij moet zoeken om de buit terug te vinden. "Ik heb de Nederlandse bijenvereniging geïnformeerd en ook de West-Friese afdeling", vertelt hij. "Er zijn wel enkele vermoedens wie het gedaan zou kunnen hebben, maar dat kunnen we helaas niet bevestigen."



"Zelfs als de buren wel een andere imker gezien zouden hebben kun je door het pak nog niet zien wie het zou zijn. Dan zouden zij de auto van diegene gezien moeten hebben", sluit hij af.

10-09-2021 18:26:03 Emmo

Het is nog maar de vraag of de gestolen honing weer boven water komt. Ik ben bang van niet. Honing is Ik ben bang van niet. Honing is zwaarder dan water.

10-09-2021 18:35:00 Mamsie

Het is nog maar de vraag of de gestolen honing weer boven water komt.

Mulder vertelt dat hij geen idee heeft waar hij moet zoeken om de buit terug te vinden



In het water dus.

