Hond Remy (1) klampt zich bibberend en piepend vast aan brug als deze plotseling opengaat

Hond Remy (1) en zijn bazinnetje Gosia Kowalska (54) beleefden maandagochtend spannende momenten toen het arme dier zich bovenaan een openstaande brug in Vinkeveen moest vastklampen. ,,Remy bibberde en piepte.”Remy en Gosia wandelden ’s ochtends rond de klok van acht hun vaste rondje over de oude spoordijk. Remy liep voor Gosia uit over de witte ophaalbrug naar de Ringdijk. Plotseling gingen de slagbomen dicht en de brug open, doordat een schipper die wilde doorvaren op de knop drukte.,,Ik riep: ‘Remy, kom hier!’, maar hij luisterde niet. Hij is net 1 jaar en is af en toe een beetje eigenwijs”, vertelt Gosia. ,,Hij was al naar de andere kant gelopen en ik hoopte dat hij daar op mij zou wachten.”Gosia verloor Remy uit het oog. ,,Maar toen zag ik hem klimmen en hij ging op de bovenkant van de brug zitten, die nog verder omhoog ging en bijna rechtop stond.”,,Remy bleef bibberend en piepend op de top van de brug zitten, het was vreselijk! Ik kon niks doen, ik kon alleen maar hopen en bidden dat het goed zou aflopen. Ik was bang dat Remy in het water of tussen de wal en de boot zou vallen. Ook de man van de boot vouwde zijn handen tegen elkaar om te bidden op een goede afloop.”Toen begon brug weer te zakken. ,,Remy klemde zich piepend vast aan de top van de brug. Toen hij weer beneden was, rende hij bibberend naar me toe. We hebben geknuffeld en zijn weer verder gelopen.”Daags na zijn hachelijke avontuur is Remy alweer van de schrik bekomen. ,,Hij is weer vrolijk en normaal. Ik hoop dat hij heeft geleerd dat hij niet op de brug moet blijven zitten als die omhoog gaat. We hebben daar vanmorgen weer gewandeld en Remy liep weer gewoon over de brug.”