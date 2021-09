Last van muizen? Een simpel theezakje biedt uitkomst

Muizen in huis, we gruwelen ervan. Maar hoe kom je ervan af? Niet iedereen wil of kan een kat nemen. Er is gelukkig een veel simpeler oplossing: een theezakje. Muizen haten de geur van thee.



Vooral met muntthee jaag je ze weg, maar ook gewone thee werkt prima. Leg je gebruikte zakjes in hoeken en kieren waar normaal de muizen doorheen komen en ze blijven waarschijnlijk weg.



De diertjes hebben in het algemeen een hekel aan munt dus zet een muntplantje op het aanrecht en strooi wat blaadjes in de hoeken van je huis.



En zet gewoon nóg een lekker kopje muntthee.

Reacties

09-09-2021 12:20:19 Emmo

09-09-2021 13:21:33 Buick

@Emmo , ik wil juist muntthee gaan halen tegen muizen.

09-09-2021 13:43:13 Emmo

@Buick : Dat mag. Zo lang ik het maar niet hoef op te drinken.

09-09-2021 14:08:10 Buick

@Emmo , misschien probeer ik het eerst wel met euro munten in heet water.

09-09-2021 15:41:30 BatFish

gekookt in een muntsausje! Daar gingen de Galliërs van over hun nek @Emmo : Het was nog erger toch? Dat everzwijn wasin een muntsausje! Daar gingen de Galliërs van over hun nek

09-09-2021 15:48:58 Grouse

Ik kook alles in heet water, dat geeft overal zo'n heerlijk smaakje aan

