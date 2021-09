Past dat? Piloot vliegt door twee tunnels

De Italiaanse stuntpiloot Dario Costa was toe aan een nieuwe uitdaging. Daarom besloot hij in Turkije met zijn vliegtuig door twee tunnels te vliegen.Met bijna 250 kilometer per uur schiet hij langs de muren. Veel ruimte heeft hij niet over, maar het past. Het levert hem een boel adrenaline en een record op. Nog nooit vloog iemand zo lang door een tunnel.

09-09-2021 08:19:08

Toegevoegd filmpje is verwijderd,je kunt het wel op de site bekijken, zolang het daar bewaard wordt.



Hij had zo te zien nog best wat speling, maar dat heeft hij wel nodig voor correcties denk ik.



Ik ga me wel afvragen hoeveel personen dit nu gaan proberen en hoe vaak een tunnel ervoor afgesloten moet worden omdat het is mislukt. Erg gevaarlijke vertoning.