Thierry Baudet maakt journalist na niet geven hand uit voor homo

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet (38 ) heeft NPO-journalist Joost Vulling afgelopen week uitgescholden voor 'homo'. De parlementariër deed dit nadat de journalist weigerde hem de hand te schudden omdat dat volgens de coronaregels niet mag.



Dat vertelt Joost in de podcast De Stemming. Hij maakte afgelopen week een rondje door het complex waar de Tweede Kamer nu huist vanwege een grote verbouwing. "Als je bij Forum rondloopt, komen ze allemaal naar buiten en steken heel provocatief hun hand uit, want ze willen dan dat je hem schudt", vertelt de journalist van EenVandaag.



Ook Thierry Baudet kwam zijn kamer uit. "Ik wilde zijn hand beantwoorden met een boks, maar dat wilde hij niet. 'Homo', zei hij meteen tegen me." Joost vond dit een rare reactie, voegt hij daar aan toe. "Het is wel heel obstinaat om gelijk maar 'homo' te roepen als iemand geen hand wil geven."



De partijleider van Forum voor Democratie kwam eerder dit jaar ook onder vuur te liggen omdat hij zich in app-gesprekken met partijgenoten homofoob zou hebben uitgelaten.

Reacties

08-09-2021 16:09:27 Buick

Erelid

WMRindex: 1.992

OTindex: 588

Wnplts: amsterdam

Het verbaast me echt dat er mensen zijn geweest die op die gast hebben gestemd.

08-09-2021 16:21:13 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.000

OTindex: 3.611

@Buick : Je hebt een hoop dwazen op de wereld. Wen er maar aan.

08-09-2021 16:32:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.250

OTindex: 37.777

het gaat van kwaad tot erger met die ezel

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: