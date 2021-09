Man verraadt zichzelf door politieauto met hoge snelheid in te halen

Een 21-jarige man uit Tilburg is vrijdagnacht tegen de lamp gelopen toen hij een politieauto met hoge snelheid inhaalde. Hij had meerdere messen en xtc-pillen bij zich.



De agenten werden rond twee uur ’s nachts op de Spoorlaan ingehaald door de Tilburger. Hij reed met hoge snelheid.



De politie gaf een stopteken en op de Eginhardstraat konden agenten de man aanspreken. Bij de controle werden meerdere messen en xtc-pillen gevonden. De man is aangehouden en zat zondag nog vast.

