Boosheid na diefstal uit flat waar balkons neerstortten

Rob van der Griend is er nog steeds beduusd van. En hij is boos. Donderdag moest hij halsoverkop zijn appartement verlaten nadat er twee balkons van het complex waar hij woont waren ingestort. Zaterdag mocht hij weer terug naar huis. Maar toen bleek dat inbrekers hun slag hadden geslagen.



Rob wijst naar zijn slaapkamerraam. "Hier zijn ze binnen gekomen. Er stond een krukje buiten, daar zij ze opgestapt om naar binnen te klimmen. En later zijn ze met een eetkamerstoel weer naar buiten geklommen."



Rob had in eerste instantie niet door dat er was ingebroken. "Ik kreeg zaterdagochtend een berichtje van de mensen die schuin boven mij wonen dat er bij hen was ingebroken. Hun alarm was afgegaan. Ik ben meteen hier naartoe gegaan om hen te steunen. Natuurlijk ben ik toen ook even in mijn eigen appartement gaan kijken, maar daar leek niets aan de hand."



Als Rob later terug gaat, schrikt hij. In zijn slaapkamer ziet bij dat het rechter raam los zit. En er staat een stoel uit de eetkamer voor het raam. Meteen gingen alle alarmbellen af. "Ik ben gaan kijken wat ik miste. Toen ontdekte in dat mijn cameratas met daarin mijn spiegelreflexcamera was verdwenen."



Het vreemde is dat zijn laptop, tv en Playstation niet zijn meegenomen. Rob legt uit: "Ik denk dat er meerdere inbrekers waren, die zich hebben opgesplitst in het complex. Toen het alarm bij de bovenburen afging, zijn ze denk ik zo geschrokken dat ze er meteen vandoor zijn gegaan."



Rob is boos. Boos op de inbrekers, die toeslaan bij mensen die toch al in een ellendige situatie zitten. Maar hij is ook boos op de beheerder van het complex, omdat hij in april al had gemeld dat het slot van zijn slaapkamerraam het niet goed deed. En op het beveiligingsbedrijf. "Je legt je vertrouwen in de beveiliging. Het was algemeen bekend dat dit pand leeg stond en dat iedereen zijn spullen achter had moeten laten. Er zou constante bewaking zijn. Dat er dan toch op twee plekken kan worden ingebroken is mij een raadsel."



Ook de andere bewoners van het complex zijn verontwaardigd en boos. Corry Brouwers woont in het appartement tegenover Rob. "Het is vreselijk. Hebben die mensen geen hart? Ik weet niet wat die mensen bezielt. De ellende was toch al groot genoeg?"



Even was Corry bang dat er ook bij haar was ingebroken. "Ik dacht dat ze ook bij mij binnen waren geweest. Want toen ik terug naar huis mocht zag ik dat de kasten open stonden. Maar dat bleek ik zelf te hebben gedaan", vervolgt ze lachend.



Bewoner John Iedema heeft zijn vraagtekens bij de inbraak. "Het is schunnig dat dit gebeurd is. Ten eerste door die inbreker. Maar waar was de bewaking gebleven?" Ook zijn vrouw Manja weet niet wat ze ervan moet denken. "Ik vind het heel vreemd. Ze hadden gezegd dat er bewaking was. Dus dan is het raar dat er ingebroken wordt. Het is misbruik maken van de situatie, er is al ellende genoeg hier."

