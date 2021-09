Tractor doorboort met hooischudder auto bij verkeersruzie

Bij een verkeersruzie in Wouwse Plantage is zaterdagmiddag een tractor ingereden op een auto. De motorkap van de auto werd doorboord door de hooischudder van de tractor. De bestuurder van de tractor (43) uit Wouwse Plantage is aangehouden voor mishandeling en poging tot doodslag.



Zaterdagmiddag reed een inwoner van Huijbergen (73) samen met zijn vrouw (70) over de Plantagelaan in de Wouwse Plantage. Voor hem reed een tractor. Tot twee keer toe probeerde de bestuurder van de auto door richting aan te geven te laten weten dat hij de tractor links wilde inhalen. De bestuurder van de tractor voorkwam dat door steeds naar links te sturen.



Na de tweede inhaalpoging zette de bestuurder zijn tractor stil voor de auto en stapte hij uit. Ook de automobilist stapte uit en er ontstond een woordenwisseling. De vrouw bleef in de auto zitten.



De woordenwisseling liep uit op een vechtpartij, waarbij de tractorbestuurder de automobilist tegen de grond sloeg en hem daar nog een trap gaf. Daarna stapte hij in zijn tractor en reed hij met grote snelheid achteruit tegen de auto van het slachtoffer waar nog steeds de vrouw in zat. Toen de tractor de auto raakte, doorboorde een van de hooischudders (pinnen) de motorkap. Hierna reed de verdachte weg.



De Huijbergenaar deed aangifte van mishandeling en poging tot doodslag. De verdachte is aangehouden in zijn huis in Wouwse Plantage.



08-09-2021 08:00:08 omabep

Oudgediende



Die man van de tractor had een bijzonder klein lontje die dag. Ik hoop wel dat de straf hierop zwaar is want die tractor was wel fout bezig en maakte er daarna nog zooi van.



Zo zielig voor die oudere mensen, ik hoop dat meneer en mevrouw weer de oude worden want zulke dingen hebben een flinke impact op de rest van je leven.



Ik heb ook een paar keer achter een tractor gezeten die dit deed, soms met een persoon die ook nog eens zo'n lachje liet zien. Mij heb je er niet mee dus blijf ik rustig erachter en die vent doet maar waar hij lol in heeft.

