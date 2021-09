Winkelbaas gaat ervandoor met winnend lot van klant, maar wordt gesnapt op vliegveld

De grenspolitie op de luchthaven van Rome heeft zondag de eigenaar van een tabakszaak in Napels aangehouden, vlak voordat hij aan boord van een vlucht naar de Canarische eilanden wilde stappen. De man wordt ervan verdacht het winnende loterijlot van een klant te hebben gestolen. Die klant had een prijs van 500.000 euro gewonnen.



Volgens het Italiaanse persbureau La Presse kwam een oudere vrouw vrijdag in de Napolitaanse tabakszaak om te laten controleren of het klopte dat ze met haar kraskaart een half miljoen had gewonnen. Een medewerker van de zaak gaf de kaart daarop aan een van de eigenaren van de winkel. Die zou er daarna op zijn scooter en met de kraskaart vandoor zijn gegaan.



Een dag later werd hij aangehouden toen hij op het vliegtuig naar de Spaanse eilanden wilde stappen. Hij had op dat moment de kraskaart niet bij zich. Om te voorkomen dat iemand illegaal de prijs int, heeft de Italiaanse belastingdienst, die de loterij organiseert, een hele serie kraskaartnummers geblokkeerd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: