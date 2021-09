Halfversnipperde Banksy opnieuw onder de hamer, kan 7 miljoen opleveren

Het Banksy-kunstwerk dat direct na de verkoop in 2018 sensationeel werd versnipperd, wordt opnieuw verkocht. Het halfversnipperde canvas met daarop een meisje dat naar een hartvormige ballon reikt, zou bijna zes zoveel kunnen opleveren als de 1,2 miljoen euro, drie jaar geleden.Het schilderij komt op 14 oktober onder de hamer, laat veilinghuis Sotheby's weten. De opbrengst van het schilderij wordt door kenners geschat tussen de 4,7 en 7 miljoen euro.Het schilderij werd in 2018 ook bij Sotheby's verkocht, toen heette het nog Girl with a balloon. Precies op het moment dat het werk was verkocht aan de hoogste bieder voor 1,2 miljoen euro, zagen de aanwezigen het door de shredder verdwijnen.Na de actie, die wereldwijde aandacht trok, werd het werk hernoemd naar Love is in the bin.Beelden van de veiling gingen de hele wereld over. Volgens het veilinghuis heeft Banksy met de destructieve stunt feitelijk een nieuw kunstwerk gecreƫerd, waardoor het nu meer waard is.Ondanks de populariteit van het kunstwerk, heeft de huidige eigenaar besloten het schilderij te verkopen. Maar voordat het zo ver is, zal het werk eerst nog worden tentoongesteld in London, Hong Kong, Taipei en New York.