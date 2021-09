Oudste inwoner van Nederland uit Leek weer een jaartje ouder: 110 (update)

Ebeltje Boekema-Hut, de oudste inwoner van Nederland, vierde dinsdag haar 110e verjaardag.Mevrouw Boekema-Hut verblijft in verzorgingstehuis Vredewold in Leek.'Je wordt hier goed verzorgd. Ik heb het hier naar mijn zin. Dankbaar, dat is het woord', vertelde ze vorig jaar tijdens haar 109e verjaardag. Aan de muur van haar kamer prijkt een tegeltje met de spreuk: 'Blij bejaard is goud waard'.De Leekster heeft vier kinderen, waarvan de oudste 84 jaar is. Inmiddels heeft Boekema-Hut door haar leeftijd achter- en achter-achterkleinkinderen. Het oud worden zit in de genen: haar moeder was op haar 97e al eens de oudste inwoonster van Leek.Ronald Niemeijer ging dinsdagmiddag op verjaardagsvisite in Leek, maar wat neem je nou mee voor een 110-jarige? Bloemen? 'Nee, geen bloemen', zeiden de kinderen, 'daarvan heeft ze genoeg.' Maar wat dan? 'Paprikachips. Daar is ze gek op.'De oudste inwoner van Nederland draagt de titel sinds mei, sinds het overlijden van Cornelia (Kneelie) Boonstra uit Arnhem. Zij werd 110 jaar oud.Ebeltje Boekema-Hut moet nog even door, wil ze het Nederlands record als oudste vrouw ooit verbreken. Die titel staat nog op naam van Hendrikje van Andel-Schipper uit Hoogeveen, die 115 jaar werd en in 2005 overleed.Ronald maakte alvast een afspraak voor komend jaar. Of hij dan opnieuw een zak paprikachips moet meenemen? 'Maakt niet uit, ik vind alles lekker', aldus mevrouw Boekema-Hut.