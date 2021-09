3-jarige probeert geslachtsdeel af te snijden omdat hij geen jongen wil zijn

Een moeder beweert dat haar transgender dochter vanaf haar 3e levensjaar al duidelijk maakte dat ze geen jongen wilde zijn.



Moeder Jess uit Engeland herinnert zich het als de dag van gisteren toen ze haar kind Logan, toen drie, betrapte toen hij zijn geslachtsdeel probeerde af te snijden met een schaar.



Het incident deed haar geloven dat Logan, die altijd met poppen speelde, niet slechts door een fase ging.



Als peuter had hij, nu 8, altijd meer interesse in meisjeskleding en make-up dan vies worden en voetballen.



Maar zijn moeder nam gewoon aan dat het iets was dat alle kinderen doormaakten – tot het moment met de schaar. Sindsdien nam Jess de beslissing om Logan als meisje te laten opgroeien.



Het meisje is ondertussen gediagnosticeerd met genderdysforie, meldt dailymail.

Reacties

03-09-2021 16:43:46 Emmo

Quote:

Sindsdien nam Jess de beslissing om Logan als meisje te laten opgroeien. Ik ben natuurlijk maar een buitenstaander, maar is het niet beter het kind gewoon vrij te laten?

Als het na de pubertijd nog steeds een meisje wil zijn kan dat altijd nog. Voor die tijd moet zelfmutilatie vermeden worden. Ik ben natuurlijk maar een buitenstaander, maar is het niet beter het kind gewoon vrij te laten?Als het na de pubertijd nog steeds een meisje wil zijn kan dat altijd nog. Voor die tijd moet zelfmutilatie vermeden worden.

03-09-2021 16:56:19 allone

Ik kan er ook niet over oordelen, ik kan me er ook weinig bij voorstellen..



Transgenders overlijden eerder, maar dat komt niet door de hormoonbehandelingen die ze ondergaan. @Emmo : Na de puberteit is misschien te laat voor een hormoonbehandeling? Of lastiger.Ik kan er ook niet over oordelen, ik kan me er ook weinig bij voorstellen..Transgenders overlijden eerder, maar dat komt niet door de hormoonbehandelingen die ze ondergaan. klik

03-09-2021 17:07:53 Emmo

Kinderen staan er om bekend hun voorkeuren nog wel eens te veranderen.



Bovendien: heeft een driejarige benul van het seksuele aspect van een penis? Lijkt me stug.



Laatste edit 03-09-2021 17:09 @allone : Wat het beste tijdstip is voor een hormoonbehandeling weet ik niet. Wat ik wel weet is dat een menselijk lichaam pas na de pubertijd hormonaal grotendeels uitgewerkt is. Voor die tijd lijkt me een dergelijk ingrijpende behandeling ongewenst.Kinderen staan er om bekend hun voorkeuren nog wel eens te veranderen.Bovendien: heeft een driejarige benul van het seksuele aspect van een penis? Lijkt me stug.

03-09-2021 17:17:08 allone

Quote:

Wat ik wel weet is dat een menselijk lichaam pas na de pubertijd hormonaal grotendeels uitgewerkt is. Voor zover ik weet begint men daarom voor de puberteit met hormonen, zodat het jongetje geen man wordt / het meisje geen vrouw.

@Emmo : dat 3 jaar te jong is ben ik met je eens, al is het kind nu 8.Voor zover ik weet begint men daarom voor de puberteit met hormonen, zodat het jongetje geen man wordt / het meisje geen vrouw.

