Dieseltrein sloopt windturbine

Fossiele brandstof geeft zich niet zomaar gewonnenEen stevige strijd tussen fossiele brandstof en groene energie in Texas gisteren. Daar kwam een vrachtwagen met een enorme wiek voor een windturbine vast te staan op een spoorwegovergang. Terwijl de spoorbomen sloten en een goederentrein in aantocht was probeerde de chauffeur nog weg te komen, maar het was al te laat.De aanstormende dieseltrein was niet te stoppen en boorde zich vol in de wachtende wiek. De klap was groot genoeg om de vrachtwagen te doen kantelen, maar gelukkig raakte niemand gewond bij het ongeluk.