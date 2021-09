Drie maanden lange menstruatieperiode was teken dat vrouw leed aan zeldzame kanker

Een vrouw die drie maanden lang menstrueerde bleek een zeldzame kankersoort te hebben.De 30-jarige Bansri Dhokia uit Londen (VK) voelde zich vaak uitgeput en worstelde met kortademigheid – maar nam aan dat dit te wijten was aan haar drukke baan.Volgens haar huisarts was er niets aan de hand, nadat 4 bloedtesten niets abnormaals toonden, schrijft Metro.Ze zette door en vroeg om meer tests, waarna ze werd gediagnosticeerd met acute lymfoblastische leukemie, een zeldzame vorm van kanker.Bansri onderging drie rondes chemotherapie, maar omdat de leukemie zo agressief was, moest ze een stamceltransplantatie ondergaan om het risico op terugkeer te verminderen.Gelukkig waren één van haar twee broers en zussen een gedeeltelijke match en vond eerder dit jaar de transplantatie plaats.Bansi is nog niet uit de gevarenzone, maar herstelt langzaam.