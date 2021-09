Als je deze villa koopt, dan krijg er een Ferrari bij

Je kunt het zien als een verkapte verlaging van de vraagprijs, maar het is ook gewoon een ludieke actie, zegt de makelaar. Als je deze kapitale villa met een vraagprijs van bijna 2,2 miljoen euro koopt, dan krijg je er een mooie felrode Ferrari 458 bij.Een villa van 619 vierkante meter, met elf kamers en vijf slaapkamers, en een Romeins badhuis en dat alles op bijna 2500 vierkante meter grond, gelegen aan de bosrand. Je droomhuis staat in Nunspeet.Want wie wil er nu in niet wonen? Misschien is de vraagprijs van een kleine 2 miljoen euro een kleine belemmering. Maar misschien kan het cadeautje dat je mag uitpakken als je toch besluit het optrekje te kopen je over de streep trekken.Je krijgt er namelijk een fraaie Ferrari 458 bij. Deze is weliswaar tien jaar oud, maar heeft volgens Bert Lankman van Drieklomp Makelaars en Taxateurs een dagwaarde van 140.000 euro.En zeg nu zelf, met die 570 pk V8-motor van je felrode Ferrari 458 kun je heerlijk 325 kilometer per uur rijden, waar dat mag uiteraard. Dan ben je tenminste lekker snel in je nieuwe huis.Het paleisje werd te groot voor de huidige bewoners. De kinderen zijn het huis uit, dus ze gaan een stapje kleiner wonen.De villa staat al twee maanden op internet en er waren al drie of vier bezichtigingen, maar ze boden niet genoeg, aldus Lankman. "De markt is goed en dat geldt ook voor het jaargetijde en we geloven in de kwaliteit van het huis."Hij geeft wel toe dat er in deze prijsklasse wat minder kopers zijn, 'geen kijkdagen met 40 kijkers.' Dus is er een andere aanpak nodig, vond Lankman. Daarom de actie met de Ferrari. "Dit is een bijzonder huis, waar een bijzondere auto bij hoort."De ludieke actie heeft inmiddels al wat opgeleverd. Zaterdagmiddag hadden zich al een stuk of 15 belangstellenden gemeld en in deze prijsklasse is dat best veel, vindt Lankman.Er is nog niet geboden, maar hij verwacht meer reacties en hopelijk kunnen volgende week afspraken worden gemaakt, denkt hij.Als de villa wordt verkocht zal Lankman daar heel blij mee zijn en niet alleen omdat hij provisie krijgt. Hij heeft namelijk bedongen dat hij een rondje mag rijden in de Ferrari. "Misschien wordt het wel een rondje in Duitsland, gezien de topsnelheid van 325 kilometer per uur."