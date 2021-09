Ouders gooien pornocollectie weg: tienduizenden euro's schadevergoeding

De ouders van een 43-jarige man uit de Amerikaanse staat Michigan moeten bijna 40.000 euro betalen omdat ze de omvangrijke pornocollectie van hun zoon hebben weggegooid. Een rechter oordeelde dat ze dat niet hadden mogen doen.



David Werking trok in 2016 na een scheiding weer enige tijd in bij zijn ouders. Toen hij een nieuw huis had gevonden liet hij hun zijn achtergelaten bezittingen nazenden. Bij het uitpakken ontdekte hij dat de pornocollectie was verdwenen: 12 dozen vol beeldmateriaal en nog eens twee met seksspeeltjes.



De ouders gaven onmiddellijk toe dat ze het materiaal hadden vernietigd, omdat ze het aanstootgevend vonden. Ze noemden Werking seksverslaafd en zeiden dat ze hetzelfde hadden gedaan als ze een grote hoeveelheid drugs hadden gevonden.



De rechter oordeelde dat de ouders van het bezit van hun zoon hadden moeten afblijven. Hij gaf de directeur van het Las Vegas Erotic Heritage Museum opdracht de waarde van de collectie te bepalen. Deze expert sekserfgoed kwam uit op een bedrag van 25.000 euro, daar komen nog eens ruim 12.000 euro aan advocatenkosten van Werking bij.



Het verzoek van Werking om zijn ouders het driedubbele te laten betalen wees de rechter af. Werking had daarom gevraagd omdat hij redeneerde dat veel van het klassieke pornomateriaal, zoals videobanden, vanwege de zeldzaamheid nooit vervangen zou kunnen worden.

Reacties

01-09-2021 10:13:41 Buick

Erelid

Porno weg dus nu heeft hij zijn ouders flink genaaid.

01-09-2021 10:18:26 Emmo

Stamgast



Quote:

omdat hij redeneerde dat veel van het klassieke pornomateriaal, zoals videobanden, Nooit geweten dat die zooi een zeldzaamheidswaarde had. Nooit geweten dat die zooi een zeldzaamheidswaarde had.

01-09-2021 10:19:11 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Ouders gooien pornocollectie weg:



Alwéér? In december vorig jaar ik al. Ze moeten niet aan de gang blijven hè!

Alwéér? In december vorig jaar ik al. Ze moeten niet aan de gang blijven hè!

01-09-2021 10:33:57 allone

Oudgediende



: ja, toen was de man nog 42, nu is hij 43.

Ik betwijfel of dit de relatie tussen ouders en zoon ten goede komt @Mamsie : ja, toen was de man nog 42, nu is hij 43.

01-09-2021 11:15:24 venzje

Oudgediende



@Mamsie : Er wordt op WMR weleens geklaagd dat we nooit horen hoe iets afloopt, maar dit is hier inderdaad al het derde artikel over dezelfde zaak.

01-09-2021 12:04:41 botte bijl

Stamgast



@Emmo :

veel dingen die letterlijk op videobanden staat heeft zeldzaamheidswaarde, omdat het meeste is weggegooid, vaak ook omdat het op een ander medium gemakkelijker te bekijken is veel dingen die letterlijkheeft zeldzaamheidswaarde, omdat het meeste is weggegooid, vaak ook omdat het op een ander medium gemakkelijker te bekijken is

