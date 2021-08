Eenmansprotest in Auckland

Een aangekondigd protest tegen het coronabeleid kon in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland vrijdag op niet veel bijval rekenen. De politie maakte in het centrum een einde aan een eenmansprotest tegen de lockdown, meldt nieuwsorganisatie Newshub. Agenten spraken met de activist en verzochten hem de coronamaatregelen te volgen, waarna die besloot de demonstratie af te breken. De autoriteiten in Nieuw-Zeeland hebben vrijdag opnieuw de lockdown verlengd. Deze blijft tot zeker dinsdag van kracht. Vrijdag zijn in het land zeventig positieve tests geregistreerd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: