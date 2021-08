Vrouw probeert al dertig jaar rijexamen te halen en zakt 1000 keer

Een vrouw kan haar rijexamen maar niet halen omdat ze doodsbang wordt achter het stuur.



Intussen heeft ze 1.000 keer deelgenomen aan een rijexamen, echter zonder succes.



Isabelle uit Engeland probeert al dertig jaar haar rijexamen te halen, maar haar angst is zo erg dat ze in tranen uitbarst en het bewustzijn verliest wanneer ze achter het stuur zit.



De vrouw zegt dat ze nooit betrokken is geweest bij een auto-ongeluk, meldt Female First.



“Ik begrijp het niet,” vertelt ze. “Het lijkt alsof mijn hersenen uitvallen en ik een paar seconden het bewustzijn verlies. Als ik wakker word, staan we aan de kant van de weg omdat de instructeur het stuur heeft moeten pakken.”

Reacties

28-08-2021 07:09:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.312

OTindex: 79.078

en waarom wil ze het nog steeds proberen dan?

28-08-2021 07:47:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.038

OTindex: 37.693

die moet niet naar een rijschool, maar naar een psycholoog

28-08-2021 09:06:09 vaughn

Senior lid

WMRindex: 189

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

30 jaar lang om de week afrijden, het lijkt mij een beetje sterk, elk weldenkend mens denkt na een jaar of vijf 'this is not my cup of tea'

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: