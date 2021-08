Britse veteraan mag 200 katten en honden evacueren uit Kabul

De Britse veteraan Paul Farthing heeft toch toestemming gekregen van de Britse overheid om ongeveer tweehonderd katten en honden uit de Afghaanse hoofdstad Kabul te evacueren. Farthing diende in Afghanistan tijdens de internationale militaire missie daar en na zijn dienst opende hij een dierenasiel in het land.



Door een crowdfundingcampagne wist Farthing een vlucht te financieren om zijn personeel en hun families, evenals de dieren, uit Afghanistan te halen. De Britse minister van Defensie Ben Wallace had eerst gezegd een vlucht met dieren niet gepast te vinden, omdat veel mensen in Afghanistan het nieuwe taliban-regime proberen te ontvluchten. Ook zou het vliegtuig van Farthing alleen maar in de weg staan op de luchthaven.



Wallace heeft nu laten weten dat het personeel van de veteraan geholpen kan worden op het vliegveld. Als de gegevens van het personeel verwerkt zijn, kan het toestel van Farthing een plek krijgen. De veteraan heeft aangeboden de dieren te vervoeren in de bagageruimte, zodat Afghaanse evacu├ęs ook aan boord kunnen van het vliegtuig met 250 stoelen.



Farthing en het personeel mogen ook aan boord van een vlucht stappen van de Britse luchtmacht, maar dan zonder de honden en katten.



Ondertussen probeert een Amerikaans-Afghaans asiel, Kabul Small Animal Rescue, 1,5 miljoen dollar in te zamelen om een soortgelijke actie als Farthing te ondernemen, schrijven Amerikaanse media. Ze hebben onder meer voedsel, reiskooien en het juiste papierwerk nodig om de dieren te mogen vervoeren. Vorige week schreven Amerikaanse media dat militaire honden van het Amerikaanse leger plekken op stoelen aan boord van evacuatievluchten hadden gekregen.

Reacties

26-08-2021 20:21:27 Mamsie

Heet die man écht Farthing? Dan laat je toch een harde scheet van het lachen!

26-08-2021 20:51:59 allone

Zolang het niet gaat ten koste van mensen... want hoezeer ik de dieren ook waardeer, toch denk ik dat mensen belangrijker zijn

26-08-2021 21:33:32 Jura6

Ik las ergens dat de Taliban ze tegen houdt. Jammer maar ergens wel te verwachten natuurlijk.



Die persconferentie ven de Taliban was maar voor de bühne natuurlijk.



Dat word gewoon de Sharia daar... en niemand die het na het terugtrekken/vluchten van de USA er ook nog maar iets aan gaat doen.



Wellicht kan Paul Simon er nog een mooi nummer over schrijven... Goodbye Saigon... hoewel hij daar nooit geweest was!



Laatste edit 26-08-2021 21:36

26-08-2021 23:12:46 Emmo

Het zijn niet de onze, maar meer bewonderenswaardig dan de natte vloeitjes die in deze contreien de dienst uitmaken. @Jura6 : Tuurlijk. Wat je ook afspreekt of onderhandeld met die Taliban: Ze blijven vasthouden aan hun idealen.Het zijn niet de onze, maar meer bewonderenswaardig dan de natte vloeitjes die in deze contreien de dienst uitmaken.

