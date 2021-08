IJzeretende bacterie gevonden in Kanaal van Gent naar Terneuzen

In het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een ijzeretende bacterie gevonden. Het gaat om de MIC-bacterie. Die vreet zich dwars door ijzer en zelfs door staal. In de jachthaven van Zelzate, net over de grens in Belgiƫ, zijn al verschillende boten zwaar beschadigd. Belgische onderzoekers maken zich grote zorgen.De bacterie is niet alleen een gevaar voor boten; ook staal van damwanden langs het kanaal kan aangetast raken.Onderzoekers van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en de universiteiten van Gent en Leuven hebben de bacterie ontdekt. Ze zijn verrast door de kracht ervan. Waar normaal onder water zo'n 0,1 millimeter staal per jaar wegroest, vreet deze bacterie jaarlijks tot een halve centimeter weg, stellen de onderzoekers.Het ijzer verdwijnt dus vijftig keer zo snel als normaal. "Ik heb al honderden zeeschepen onderzocht, maar dit is ongekend. De bacteriƫn vreten het schip als het ware op. Nooit gezien, hoe snel deze bacterie toeslaat", zegt Kris De Baere, hoogleraar van de Hogere Zeevaartschool, tegen Omroep Zeeland.De Baere sluit niet uit dat de bacterie ook aan de Nederlandse kant van het kanaal zit. "Het open water betekent dat de bacterie zich makkelijk kan verspreiden en voorlopig hebben we nog geen idee waar de bacterie nog meer zit." Hij pleit voor een groot onderzoek naar de bacterie en de verspreiding ervan.