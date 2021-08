Man die als baby naakt op Nirvana-hoes stond klaagt band aan: Het is kinderporno

De man die als baby naakt op de hoes van het Nirvana-album Nevermind staat, klaagt de Amerikaanse band aan. De nu 30-jarige Spencer Elden zegt dat de foto uit 1991 kinderporno is.Hij wil volgens entertainmentwebsite TMZ van de erfgenamen van frontman Kurt Cobain, de nog levende bandleden en andere betrokken partijen ieder ten minste 150.000 dollar schadevergoeding.Volgens Elden had de band beloofd om op de foto zijn piemel af te plakken met een sticker, maar dat is niet gebeurd. Ook zouden zijn voogden officieel geen toestemming hebben gegeven om de baby in het zwembad te fotograferen.Elden zegt dat hij door Nirvana seksueel is geëxploiteerd en dat hij daar zijn hele leven lang last van heeft. Overigens heeft hij in de loop der jaren verschillende keren geposeerd voor een nieuwe versie van de foto, zowel als kind als op latere leeftijd.TMZ heeft nog geen reactie van oud-bandleden kunnen krijgen.Het invloedrijke album Nevermind geldt als een van de belangrijkste grungeplaten en betekende de grote doorbraak van Nirvana. Op het album stond onder meer de hit Smells Like Teen Spirit. Met de foto van de naakte baby die achter een bankbiljet lijkt aan te zwemmen, wilde de band de teloorgang van de jeugdige onschuld symboliseren.Nirvana stopte in 1994, toen zanger Kurt Cobain op 27-jarige leeftijd zelfmoord had gepleegd.