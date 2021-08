Beschoten duif vliegt rond met pijl door borst

Een opvallend, maar vooral treurig bericht van de dierenambulance van Zuid-Holland. Die kregen een duif binnengebracht die al een tijdje rond zou vliegen met een pen door de borstkast. Waarschijnlijk is de vogel 'doelbewust' beschoten. "Welke zieke geest heeft dit nu weer op zijn zielige geweten?"Dat vraagt een van de volgers van de Facebookpagina van de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid zich af onder een bericht met foto's waarop te zien is dat de duif ter hoogte van de borst doorboord is met een metalen pen.Onder de foto's stromen de verontwaardigde reacties binnen. "Grote schoft die dit op zijn geweten heeft", en "Te Triest voor woorden", zijn enkele commentaren.Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Maar volgens de dierenambulance is het beestje 'doelbewust' beschoten. Dat moet al een tijdje terug gebeurd zijn, want: "De wond is al geheeld, dus hij vliegt al even zo rond", meldt de dierenambulance.De duif is onderzocht, en wonder boven wonder lijken er geen organen geraakt te zijn door de pijl. De duif maakte volgens de dierenambulance dan ook 'een vrij fitte indruk'.De vogel is overgebracht naar vogelopvang Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Na onderzoek is besloten het dier te verdoven en de pijl te verwijderen.Volgens een woordvoerder is dat gelukt. "De duif maakt het heel goed, de wonden zijn verzorgd en genezen goed. Het gaat zo goed dat de duif binnenkort weer kan worden uitgezet."