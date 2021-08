Paard na twee kilometer zwemmen uit meer gered in Groningen

Een paard heeft het de brandweerkorpsen in Groningen vanochtend niet gemakkelijk gemaakt. Het dier belandde in een kanaal bij het Groningse dorp Wetsinge: pas na een zwemtocht van twee kilometer kon het paard uit het water worden gehaald.Een boer trok aan de bel bij de hulpdiensten toen hij het paard 's ochtends in het kanaal zag zwemmen. Het dier werd later opnieuw gezien door een voorbijganger, maar toen bijna twee kilometer verder.Het paard werd door de toegesnelde brandweer met touwen richting een meer geleid. Daar wist de brandweer het paard richting de kant lokken. Het is onduidelijk hoe het dier het maakt, meldt de brandweer aan RTL Nieuws.