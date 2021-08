Oorlogsschat gevonden bij kringloopwinkel: anonieme gever levert antieke kranten af

Bij kringloopwinkel Keer op Keer in Limmen is een uitzonderlijke vondst gedaan. Bij de afleverbalie werden in een doosje zo'n vijftig antieke kranten uit de oorlogstijd achtergelaten. Opmerkelijk genoeg gaat het niet alleen om verzetsblaadjes, maar ook om NSB-kranten. Wie het heeft gebracht is vooralsnog een raadsel. "Ik zou graag het mysterie ontrafelen", aldus vrijwilliger Wim Maan.



"Ik dacht eigenlijk alleen maar 'wauw' toen ik de kranten zag", vertelt Maan aan NH Nieuws. De kranten, waarin onder andere de bevrijding beschreven staat, maar bijvoorbeeld ook de 'slechte invloed' van het Joodse volk in Nederland in NSB-krant Volk en Vaderland, maken indruk op de vrijwilliger. "Ze zijn nog erg goed van kwaliteit en vertellen veel over de oorlogstijd."



"Het is opmerkelijk dat je deze kranten nog tegenkomt", vertelt Jelle Visser van het oorlogsmuseum Vliegveld Bergen. "De oorlog is steeds langer geleden, dus er komt steeds minder vrij. Tijdens de oorlog wilde je niet met een verzetskrant in je huis betrapt worden, daar stond de doodstraf op. En met de NSB-kranten werd na de oorlog de kachel aangestoken."



Wie de kranten heeft achtergelaten, is nog een mysterie. Vrijwilliger Wim Maan zou graag het verhaal erachter willen weten. "Wie heeft het achtergelaten en waarom? En wat ook zo opmerkelijk is, is dat er zowel verzetsblaadjes als NSB-kranten tussen zitten. Maar degene die het heeft ingeleverd heeft de waarde ervan ingezien en het aan ons gegund en dat is fantastisch!"



Een bestemming voor de antieke kranten is ook al gevonden. "Al onze inkomsten gaan naar het goede doel. We kunnen ze dus op Marktplaats zetten, maar Jelle Visser van het museum in Bergen komt regelmatig langs om te vragen of er nog objecten uit de Tweede Wereldoorlog binnen zijn gekomen. Nu hebben we wat moois voor hem, dus de kranten gaan naar het museum. Het is ook mooi dat dit voor toekomstige generaties bewaard blijft."



En Visser van Museum Vliegveld Bergen is daar ontzettend blij mee. "Soms krijg je weleens een krantje uit die tijd, maar dan zijn de motten of de muizen ermee aan de haal gegaan. Deze kranten zijn in goede staat en horen in een museum thuis." Vanaf volgende week zijn de kranten te bewonderen in de vitrines van Museum Vliegveld Bergen.

