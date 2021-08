Ajax de mist in met shirt Berghuis, aanvaller liep in Enschede met spelfout rond

Het is nog even wennen voor de materiaalmannen van Ajax, de naam van Steven Berghuis. De aanvaller, deze zomer overgekomen van Feyenoord, speelde de eerste helft van het duel met FC Twente met ‘Berghius’ op zijn rug.Het is voor het eerst dat Berghuis bij Ajax met zijn achternaam op zijn shirt speelt. Tegen PSV en NEC speelden de Amsterdammers in het thuisshirt en daar staan dit seizoen geen namen op.