Mysterie in ziekenhuis Zutphen: man overlijdt, maar niemand weet wie hij is

Een mysterie in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. Een man werd daar in ernstige toestand op de spoedeisende hulp binnengebracht en overleed dagen later. Het ziekenhuis en de politie hebben geen idee wie de man is.



De politie zoekt mensen die meer kunnen vertellen. Er zijn wel enkele aanknopingspunten. Zo werd de man twee weken geleden met een blauwe Ford Focus naar het ziekenhuis gebracht. De mensen die hem brachten zijn zonder iets achter te laten weer vertrokken.



De man is vermoedelijk afkomstig uit Oost-Aziƫ, zegt de politie. Hij is 1.68 meter lang en weegt 74 kilo en heeft bruine ogen en kort zwart haar.



Er zit aan de rechterzijde van zijn hoofd een litteken. Hij droeg die bewuste dag dat hij werd binnengebracht een blauwe spijkerbroek en een jas met rood/witte strepen op de mouwen.



Als een onbekend persoon overlijdt wordt de politie ingeschakeld. Volgens de politie is de man op een natuurlijke manier gestorven. Een misdrijf sluit de politie uit. Er zijn nog mensen geweest die contact hebben gezocht met het ziekenhuis om informatie te krijgen over de man, maar daarna bleef het stil.



De politie roept mensen op die meer weten contact op te nemen.



Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt tegen De Stentor dat hij in de 19 jaar dat hij in het ziekenhuis werkt dit nog nooit heeft meegemaakt. "Dit is heel triest, en we hopen dat nabestaanden snel worden gevonden."

Reacties

24-08-2021 14:33:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.241

OTindex: 85.980

Quote:

"Dit is heel triest, en we hopen dat nabestaanden snel worden gevonden."



Natuurlijk willen ze dat. Ze moeten toch weten aan wie ze de niet misse rekening kunnen sturen. Natuurlijk willen ze dat. Ze moeten toch weten aan wie ze de niet misse rekening kunnen sturen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: