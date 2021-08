Bejaarde gelyncht omdat hij per ongeluk ander huis probeerde binnen te gaan

Een bejaarde man werd mishandeld door boze buurtbewoners nadat hij zich vergiste en een verkeerd huis binnenliep.



De 60-jarige weduwe eist nu gerechtigheid en zegt dat haar man per ongeluk probeerde het huis binnen te gaan. Het incident vond plaats in het Zuid-Amerikaanse Bolivia.



Zij verwerpt alle beschuldigingen dat hij probeerde in te breken, schrijft Reduno.



Het oudere koppel is pas verhuisd naar de buurt en de huizen zijn voor een groot deel identiek.



De man werd ontdekt door buren die hem vastbonden aan een paal en mishandelden.



Vervolgens werd de eigenaar gealarmeerd die met andere huisgenoten de man ook aftuigden, ondanks smeekbeden van de echtgenote van het slachtoffer te stoppen.



Het slachtoffer had steekwonden in de armen, benen en in zijn gezicht.



De politie heeft de zaak in onderzoek. Vier personen zijn gearresteerd.

Reacties

24-08-2021 08:30:18 venzje

Quote:

De 60-jarige weduwe Het kan best zo zijn dat de weduwe van de vermoorde Mario Gutiérrez, Rosario Borda, ook 60 jaar is, maar haar leeftijd vind ik nergens in de bronnen. Wel weet ik dat Mario 60 was en als hij bejaard was, dan ben ik het ook. 😑 Het kan best zo zijn dat de weduwe van de vermoorde Mario Gutiérrez, Rosario Borda, ook 60 jaar is, maar haar leeftijd vind ik nergens in de bronnen. Wel weet ik dat Mario 60 was en als hij bejaard was, dan ben ik het ook. 😑

24-08-2021 08:36:10 Emmo

Al heb ik er geen idee van hoe een bejaarde zich zou moeten voelen. @venzje : Ik ook. Alleen voel ik me niet zo.Al heb ik er geen idee van hoe een bejaarde zich zou moeten voelen.

24-08-2021 08:38:48 Buick

@Emmo , @venzje , een bejaarde voelt zich nog steeds 18. Alleen zie je aan het lopen achter de rollator dat dat niet meer helemaal met elkaar klopt.

24-08-2021 08:41:23 Emmo

@Buick : Dan heb ik nog eventjes te gaan. Ben nog niet aan een rollator toe

24-08-2021 08:52:34 venzje

@Buick : Als 18-jarige voelde ik me soms wel net een bejaarde. Vooral na een avond stappen.

24-08-2021 09:04:27 allone

Als ze weduwe is, is de man dan dood? Nee toch?!

@venzje : @Emmo :

Sommige 60-jarigen zien er uit -als 40, en andere als 80. En de gezondheid gaat daar vaak mee samen. Lekker land daarAls ze weduwe is, is de man dan dood? Nee toch?! @Buick : sommige mensen, en vooral ook in sommige landen, word je sneller oud.Sommige 60-jarigen zien er uit -als 40, en andere als 80. En de gezondheid gaat daar vaak mee samen.

24-08-2021 09:11:32 venzje

En inderdaad zijn er soms mensen waarvan ik denk dat ze nooit zo oud zullen worden als ze eruitzien.



Laatste edit 24-08-2021 09:19 @allone : Jawel. De man is vastgebonden aan een paal en doodgeslagen en -gestoken voor de ogen van zijn wanhopige vrouw.En inderdaad zijn er soms mensen waarvan ik denk dat ze nooit zo oud zullen worden als ze eruitzien.

24-08-2021 09:28:29 Buick

Bv de mensen die zeggen, het is lekker druk op het werk dus de tijd vliegt voorbij.

En hoe meer de tijd voorbij vliegt hoe ouder je wordt.

Dus het advies is dat je je moet vervelen op het werk @allone , dat komt omdat die mensen gehaast zijn.Bv de mensen die zeggen, het is lekker druk op het werk dus de tijd vliegt voorbij.En hoe meer de tijd voorbij vliegt hoe ouder je wordt.Dus het advies is dat je je moet vervelen op het werk

24-08-2021 09:31:28 Emmo

@Buick :

Dus het advies is dat je je moet vervelen op het werk QuoteDus het advies is dat je je moet vervelen op het werk



Laat me raden.......

24-08-2021 09:36:39 Mamsie

Gezellige buren zijn dat dan.....

24-08-2021 09:38:10 Mamsie

@Emmo :

: Ik ook. Alleen voel ik me niet zo.

Al heb ik er geen idee van hoe een bejaarde zich zou moeten voelen. Quote @venzje : Ik ook. Alleen voel ik me niet zo.Al heb ik er geen idee van hoe een bejaarde zich zou moeten voelen.



Ik begin daar zo langzamerhand achter te komen....



Laatste edit 24-08-2021 09:47 Ik begin daar zo langzamerhand achter te komen....

24-08-2021 09:46:13 Buick

@Emmo :

@Buick :

Dus het advies is dat je je moet vervelen op het werk QuoteDus het advies is dat je je moet vervelen op het werk



QuoteLaat me raden.......

Nee, maar wel alles lekker in mijn eigen tempo Nee, maar wel alles lekker in mijn eigen tempo

24-08-2021 12:01:54 botte bijl

Quote:

Het oudere koppel is pas verhuisd naar de buurt en de huizen zijn voor een groot deel identiek.

verhuizen is levensgevaarlijk. als de weduwe 60 is, dan kan die man best 75 zijn geweest, daarover vond ik niks in het artikel, en dan kom je in de buurt van bejaard (of moet ik dat 60 nog oefenen en komt daar meer bij kijken dan een paar trevira jurken ) verhuizen is levensgevaarlijk. als de weduwe 60 is, dan kan die man best 75 zijn geweest, daarover vond ik niks in het artikel, en dan kom je in de buurt van bejaard (of moet ik dat 60 nog oefenen en komt daar meer bij kijken dan een paar trevira jurken

24-08-2021 13:20:30 allone

@venzje :





En inderdaad zijn er soms mensen waarvan ik denk dat ze nooit zo oud zullen worden als ze eruitzien QuoteEn inderdaad zijn er soms mensen waarvan ik denk dat ze nooit zo oud zullen worden als ze eruitzien



Oh... in t artikel staat alleen dat hij steekwonden had.



Laatste edit 24-08-2021 13:22 Oh... in t artikel staat alleen dat hij steekwonden had.

24-08-2021 13:27:15 omabep

Ik kan het verhaal niet vinden dus we moeten het maar aannemen dat hij of ook 60 was of veel ouder. Lekker buurtje zijn ze in gaan wonen als er zoveel compassie is met elkaar. @botte bijl : trevira jurken? Wat zijn dat, of worden bloementjes jurken zo genoemd?Ik kan het verhaal niet vinden dus we moeten het maar aannemen dat hij of ook 60 was of veel ouder. Lekker buurtje zijn ze in gaan wonen als er zoveel compassie is met elkaar.

24-08-2021 13:47:47 botte bijl

@omabep :

is een kunststofmateriaal waar in de tijd dat ik met mijn moeder mee moest kleren kopen (de creche in het winkelcentrum vond ik eng en akelig) veel jurken van werden gemaakt. mogelijk waren ze ook met bloemen, dat weet ik niet meer, mijn moeder kocht die niet en die enkele keer dat zij van mij (3 of 4yo) naar een jurk moest kijken dat waren ook geen gebloemde.

toen ik de leeftijd kreeg voor zulke jurken heb ik in Ukraine op een markt een paar jurken gekocht van stoffen die erop leken. mijn moeder droeg zoiets allang niet meer, maar in die dagen moest ik regelmatig met mijn moeder naar ooms en tantes op verjaarsvisite, en dan vond ik het wel een stunt trevira of trevira 2000 is een kunststofmateriaal waar in de tijd dat ik met mijn moeder mee moest kleren kopen (de creche in het winkelcentrum vond ik eng en akelig) veel jurken van werden gemaakt. mogelijk waren ze ook met bloemen, dat weet ik niet meer, mijn moeder kocht die niet en die enkele keer dat zij van mij (3 of 4yo) naar een jurk moest kijken dat waren ook geen gebloemde.toen ik de leeftijd kreeg voor zulke jurken heb ik in Ukraine op een markt een paar jurken gekocht van stoffen die erop leken. mijn moeder droeg zoiets allang niet meer, maar in die dagen moest ik regelmatig met mijn moeder naar ooms en tantes op verjaarsvisite, en dan vond ik het wel een stunt

24-08-2021 14:21:09 sleeper

Stoere buren, met allen tegen een bijna bejaarde, die ook nog eens vastgebonden was.

24-08-2021 14:37:06 venzje

@botte bijl :

als de weduwe 60 is, dan kan die man best 75 zijn geweest, daarover vond ik niks in het artikel Quoteals de weduwe 60 is, dan kan die man best 75 zijn geweest, daarover vond ik niks in het artikel Het artikel is van GFC Nieuws, dus enig gezond wantrouwen over de correcte weergave van de feiten is gerechtvaardigd. Ook in dit geval: de doodgeslagen man was 60, leren beter ingevoerde bronnen. Over de leeftijd van de vrouw wordt daarin niet gerept.

