Gevangenispersoneel laat moordenaar gaan omdat documenten ontbreken

Gevangenispersoneel weigerde een man die was veroordeeld voor moord op te sluiten omdat zij niet in het bezit waren van officiële documenten die hen in staat stelden om daartoe over te gaan.



Nadat hij eerder een hoger beroepszaak verloor tegen zijn veroordeling, besloot de man om zich over te geven aan de politie.



Echter weigerde het personeel van het politiebureau in Pretoria, Zuid-Afrika om hem op te sluiten, schrijft IOL.



Hij werd heengezonden met de woorden dat hij zal worden opgepakt, zodra zij de documenten hadden ontvangen.



De rechter beslist in september over het al dan niet nietig verklaren van het vonnis.

