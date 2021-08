Man beweert tijdens Tinderdate dat zijn ex overleden is, maar dan gebeurt DIT…

Een Britse vrouw heeft een nare ervaring beleefd toen ze op Tinderdate ging met een man. Hij vertelde haar dat zijn ex gestorven was, maar plots werd heel duidelijk dat dat niet het geval was.



Dat mensen een leugentje voor bestwil vertellen tijdens een eerste date, dat gebeurt wel vaker. Maar wat een Britse vrouw onlangs meemaakte tijdens een Tinderdate, dat was toch een brug te ver.



De 20-jarige Hannah sprak met de man af in een restaurant in Lancashire. De date verliep goed, tot de man haar vertelde dat zijn ex-vriendin overleden was aan kanker. Hij liet zelfs foto’s van hun tweetjes zien. «Hij gooide op tafel hoe hij afzag van haar dood. Ik leefde met hem mee, want het is vreselijk om zoiets mee te maken», vertelt ze aan LancsLive.



Plots trok de man wit weg. Hannah wist niet wat er mis was en keek rond of er misschien iets gebeurd was aan een andere tafel. «Ik draaide me om en zag een vrouw die akelig hard op zijn ex-vriendin leek. Bleek dat zijn overleden vriendin helemaal niet dood was. Ze had zelfs twee kinderen met hem en ze dacht dat haar vriend overuren was aan het doen op het werk», klinkt het.



Hannah keek de man bedenkelijk aan. «Hij vond het niet zo erg om een overlijden te faken tijdens een date. Zijn vriendin kwam naar me toe en vroeg of ik op date was met hem. Ik vertelde haar wat hij me over haar had verteld», zegt ze. Vervolgens betaalde ze haar deel van de rekening en verliet ze het restaurant. « Ik hoorde haar schreeuwen terwijl ik naar buiten liep», besluit ze.



Sindsdien is Hannah met niemand meer op date geweest.

Ondanks mijzelf vraag ik me toch een héél klein beetje af hoe het met de relatie met die eerste vriendin afgelopen is...

liegen en bedriegen in een restaurant waar je partner ook komt. Deze man heeft t buskruit niet uitgevonden.

