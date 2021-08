Wat zoeven daar voor blauwe zwaailichten door het gras? Het is de maaibulance!

Een robotgrasmaaier in de kleur van een echte ambulance, compleet met zwaailichten en een wagennummer. Het zorgt voor heel wat verbaasde gezichten bij het hoofdkantoor van UMCG Ambulancezorg in Tynaarlo.„We hebben heel veel positieve reacties gehad”, vertelt geestelijk vader van de maaibulance Ben Hendriks. „We zien heel veel mensen van hun fiets stappen om hem even op de foto te zetten.” De robotgrasmaaier is een echte blikvanger, maar zo was hij in eerste instantie niet bedoeld.„We zijn erg bezig met duurzaamheid. Iedere twee weken kwam een hoveniersbedrijf hier het grasmaaien. De zitmaaier werd iedere keer gebracht op een aanhanger achter een grote dieselauto”, vertelt Hendriks. „Ik ben gaan reken en kwam tot de conclusie dat een elektrische robotmaaier goedkoper en duurzamer is.” Om egels en andere nachtdieren niet te verwonden rijdt de robotmaaier alleen als het licht is.Het bedrijf dat de schades aan de ambulances herstelt vond het een leuk idee om grasmaaier van dezelfde gele kleur en strepen als de ziekenwagens te geven. Zo werd de maaibulance geboren. Hendriks bedacht zelfs een uniek eigen roepnummer voor de grasmaaier de 03-555: „Al onze voertuigen hebben een uniek nummer. Hij is zelfs toegevoegd aan het wagenpark in onze systemen.”Blauwe zwaailichtenOp termijn krijgt de ambulancemaaier zelfs blauwe zwaailichten. Het apparaat is aan de voorkant uitgerust met witte lampjes, die zijn van een blauwe folie voorzien. Het wachten is op de juiste elektronica om de lampjes ook te laten knipperen. Hendriks verwacht dat dat in de komende weken gebeurt.