Projectontwikkelaar verbiedt roken in nieuw appartementencomplex

Projectontwikkelaar Robert Oostmeijer laat in Almere een rookvrij appartementencomplex bouwen. In het gebouw aan de Monteverdistraat in de Muziekwijk komen vijf woningen in de vrije sector, waarin roken verboden is. Volgens Oostmeijer is het juridisch niet mogelijk om roken in huis te verbieden, maar hij wil dat voor zijn complex vastleggen in het huurcontract en de huisregels.



Oostmeijer is lid van Clean Air Nederland. Hij kwam op het idee voor het rookvrije appartementencomplex op zijn vakantieadres. "Men begon onder en boven mij te roken", vertelt hij. "Ik doe dit (de komst van een rookvrij woongebouw, red.) uit overtuiging: men moet rekening met elkaar houden." De vijf appartementen krijgen een rookvrij balkon op het zuiden, drie kamers en een eigen parkeerplaats.



In Amsterdam staat al een rookvrij appartementencomplex van woningcorporatie De Key en ook in Leiden is een rookvrij wooncomplex op komst. Het gebouw van Oostmeijer is een particulier project. Volgens hem past hij geen discriminatie toe door roken in en om huis te verbieden. "Je hebt geen mogelijkheid om te vluchten als ze om je heen roken", geeft Oostmeijer als weerwoord.



Clean Air Nederland laat weten blij te zijn met het plan van Oostmeijer. "Robert is een actief lid van onze club", zeggen zij. De organisatie ziet veel heil in het particuliere project, omdat woningcorporaties geen middelen zien om roken in en om het huis te verbieden. "We zijn daarover wel in gesprek met woningcorporaties om dat met een convenant te regelen."



Het rookvrije appartementencomplex in Almere moet volgend jaar mei klaar zijn. Oostmeijer merkt veel interesse in zijn project, maar hij weet niet of hij nog meer rookvrije woningen gaat bouwen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: