Bisschop neemt ontslag na gelekte fapvideo

De Braziliaanse bisschop Tomé Ferreira da Silva moet op zoek naar een nieuwe baan. Hij diende zijn ontslag in bij paus Franciscus nadat een video van hem online was uitgelekt waarop te zien is hoe hij masturbeert tijdens een videogesprek. De paus heeft zijn ontslag geaccepteerd.



De 60-jarige bisschop geeft tegenover een Braziliaanse krant toe dat hij inderdaad is te zien in de uitgelekte video, maar wil verder geen commentaar geven op het voorval. Op de video is hij van onder te zien terwijl hij aan zijn heilige graal sjort. Tomé wilde niet zeggen met wie hij op dat moment een gesprek voerde.



Het is overigens niet de eerste keer dat de bisschop in opspraak komt, want er liep ook al een onderzoek van het Vaticaan tegen hem wegens het niet optreden tegen priesters die zich schuldig hadden gemaakt aan seksueel misbruik. Daarnaast werden ook de geruchten onderzocht dat hij een seksuele relatie zou hebben met een volwassen man, waarmee hij ook seksueel getinte foto's uitwisselde.

22-08-2021 14:44:00 vaughn

Senior lid

WMRindex: 188

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Nog geen reactie van de paus?

22-08-2021 15:58:58 Buick

Erelid

WMRindex: 1.872

OTindex: 554

Wnplts: amsterdam



ow nee, whatsappen. Laatste edit 22-08-2021 16:00 @vaughn , daar heeft hij geen tijd voor want hij zit te fappen met de bisschop.ow nee, whatsappen.

22-08-2021 17:09:48 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.967

OTindex: 3.571



Waarschijnlijk een verwijzing naar Onan die zijn zaad ter aarde stortte.

En dan als aanvulling dat je zoiets niet zelf moet doen maar in de homosauna van het Vaticaan moet laten doen @vaughn : Ik kan me zijn reactie wel voorstellen.Waarschijnlijk een verwijzing naar Onan die zijn zaad ter aarde stortte.En dan als aanvulling dat je zoiets niet zelf moet doen maar in de homosauna van het Vaticaan moet laten doen

22-08-2021 17:24:12 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.953

OTindex: 37.650

"fapvideo" in dit geval niks te maken heeft met



Laatste edit 22-08-2021 17:24 gelukkig maakt de tekst al duidelijk dat eenin dit geval niks te maken heeft met HDI FAP

