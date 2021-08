Mysterie ballonwedstrijd opgelost en na 20 jaar alsnog prijs voor Natasja

Het mysterie rond de ballonwedstrijd, waarbij een kaartje na twintig jaar alsnog opdook, is opgelost. En Natasja Nijman krijgt daarmee niet alleen antwoord op de vraag die haar nu al enkele dagen bezighoudt, maar wint ook nog eens een prijs.

Zoals RTV Oost gisteren meldde, plofte er vorige week een kaartje op de deurmat van Natasja's ouderlijke woning in Haaksbergen. Verstuurd vanuit Hoogstede in Duitsland, hemelsbreed zo'n 50 kilometer verderop. Natasja, die tegenwoordig in Enschede woont, had namelijk ooit als vijfjarige kleuter meegedaan aan een ballonnenwedstrijd op Koninginnedag op de Markt in Haaksbergen.



Het kaartje was intussen helemaal verkleurd. Wat bij Natasja vooral de prangende vraag opriep; wat er in die twee decennia mee gebeurd?



Het antwoord op die vraag heeft ze nu. Nadat ze een e-mailtje naar de Duitse afzender Doris stuurde, wist die te vertellen dat het kaartje destijds geruime tijd voor haar ouderlijke woning heeft gelegen. "Doris heeft van haar moeder gehoord dat de ballon jarenlang voor de garage lag en vervolgens in de kelder is beland. Omdat haar ouders gaan verhuizen, moest de kelder worden opgeruimd. Daarbij is het kaartje dus weer opgedoken."



Dergelijke ballonnenwedstrijden werden in het verleden vaker gehouden, waarbij het er om draaide welke ballon het verst kwam. Voor Natasja is het nu alsnog prijs.



"De eigenaar van het rondvaartbedrijf Willemsvaart in Den Haag had het verhaal gezien en gelezen dat de Oranjevereniging in Haaksbergen niet meer bestaat. Hij schreef dat hij vindt dat ik wel een prijs heb verdiend. Zijn rondvaartbedrijf is vernoemd naar koning Willem I van Oranje en ooit is de eerste ballon tijdens zo'n ballonnenwedstrijd opgelaten vanuit de tuin van Paleis Noordeinde. Ze bieden me daarom nu een lang weekend Den Haag aan met overnachting bij datzelfde Paleis Noordeinde en diner op grote hoogte, een bezoekje aan Madurodam en de Pier met reuzenrad, gecombineerd met een rondvaart. En dat voor twee personen."



Na de videoreportage en het verhaal op de website van RTV Oost is Natasja's wonderlijke verhaal intussen overgenomen door de NOS, RTL Nieuws en de website Linda. De Enschedese is de afgelopen dagen dan ook bedolven onder de reacties. "Haha, ik geloof maar dat ik een aangepast kapsel neem..."

