Zelfde coronaprotocol, andere uitkomst: Vechtdal Rally mag doorgaan, Hellendoorn Rally niet

Grote verontwaardiging bij de organisatie van de Hellendoorn Rally. Het evenement, dat voor 18 september in de agenda staat, gaat mogelijk niet door nu de Veiligheidsregio Twente op de rem trapt door aanvullende eisen te stellen. Dat terwijl de Vechtdal Rally in de regio Hardenberg, gehouden op 28 augustus, wél mag doorgaan, omdat de Veiligheidsregio IJsselland hiervoor groen licht heeft gegeven. "Dit druist in tegen het gelijkheidsbeginsel. Er wordt met twee maten gemeten."



Nadat de Hellendoorn Rally vorig jaar al vanwege corona moest werden geschrapt, was voor de komende editie besloten er een eendaags evenement van te maken.



Alles leek daarmee goed te gaan, totdat de organisatie het coronaprotocol moest inleveren bij de Veiligheidsregio Twente. "Daarbij krijgen we een aantal beperkingen opgelegd, waardoor het feitelijk onmogelijk is om nog een rally te organiseren", zegt voorzitter Theo Engels, die nu de noodklok luidt.



Zo mogen mensen die een bepaalde proef bijwonen geen andere proef meer bezoeken. "Hoe hadden ze dat gedacht?" reageert Engels cynisch. "Als mensen een proef in Den Ham bijwonen en ze rijden vervolgens naar Ypelo: hoe kunnen wij dat dan zien? Moeten we soms met watervaste inkt iets bij de mensen op het voorhoofd zetten?"



Een andere voorwaarde die de Veiligheidsregio volgens Engels stelt: het publiek mag elkaar niet doorkruisen. "Maar wat gebeurt er dan in een winkelcentrum? En verder verschillen we met de Veiligheidsregio van mening of we een zogeheten doorstroom-evenement zijn. Wat inhoudt dat er per persoon vijf vierkante meter beschikbaar moet zijn om de anderhalve meter te kunnen garanderen. En bezoekers mogen niet langer dan een halfuur op één plek blijven staan. Ik heb vorige week met mijn kinderen een attractiepark bezocht, nou, daar stond ik drie kwartier in de rij..."



Volgens Engels biedt het 132 kilometer lange parcours volop ruimte om voldoende afstand te houden. "Het publiek kan immers ook nog eens aan beide kanten van het parcours gaan staan."



Tijdens een regulier rallyweekend komen er 65.000 tot 75.000 raceliefhebbers, nu de komende rally naar één dag is teruggebracht worden er 30.000 tot 35.000 bezoekers verwacht.



Maar wat nog het meeste steekt, is dat het protocol bij andere rally's niet voor problemen zorgt. "Bij de Vechtdal Rally bijvoorbeeld gebruiken ze hetzelfde protocol en daar spelen deze problemen helemaal niet. En dit protocol is ook nog eens gebruikt voor de rally in juli bij Breda. Dat is fantastisch verlopen. Dit valt toch niet meer uit te leggen?"



Voorzitter Engels vindt dan ook dat de autoriteiten met twee maten meten: "Officieel is het zo dat de Veiligheidsregio 'slechts' advies uitgeeft aan het gemeentebestuur. In de praktijk is het echter zo dat dit advies in 99 procent van de gevallen wordt overgenomen. Bij ons gaat het om de gemeentebesturen van Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten en Twenterand. Als die het advies inderdaad overnemen, is het feitelijk onmogelijk de rally te organiseren."



Het bestuur van de Hellendoorn Rally zou het besluit juridisch kunnen aanvechten. "Dan moet je dus naar de rechter. Maar dat kan pas als het gemeentebestuur daadwerkelijk het besluit heeft genomen. En dat wordt pas binnen nu en twee weken verwacht. In de tussentijd moet je wel doorgaan met het organiseren ervan en maak je flink wat kosten. Neem het drukwerk en de overnachtingen voor officials. Je hebt het dan al snel over een kostenpost van in totaal 30 tot 40.000 euro. Als de boel vervolgens alsnog wordt afgeblazen, betekent dat onherroepelijk het faillissement. En zou daarmee definitief het doek vallen voor de Hellendoorn Rally. Dat is wel het allerlaatste wat we willen. Nu de stekker er al uit trekken, kost ons ook heel veel geld. We staan met de rug tegen de muur."

