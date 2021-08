Papieren zakdoekje met tranen van Lionel Messi te koop voor miljoen euro

Lionel Messi nam zo'n twee weken geleden op emotionele wijze afscheid van FC Barcelona. Daarbij moest hij meermaals zijn tranen wegpinken met een tissue en dat papieren zakdoekje is nu opgedoken op een online veilingsite. De prijs? Een miljoen euro.Volgens Complete Sports wist een onbekende man, die op de eerste rij zat bij de persconferentie, het door Messi gebruikte tissue in handen te krijgen. Hij besloot het op veilingwebsite Meikeduo te zetten.En niet voor zomaar een bedrag. Wie het zakdoekje wil hebben, moet een miljoen euro neertellen. Volgens de aanbieder omdat de tissue ‘genetisch materiaal van Messi bevat’. In het bijschrift bij de advertentie staat dat de koper het genetisch materiaal van de Argentijnse stervoetballer kan gebruiken om hem te klonen. Voorlopig lijkt niemand geïnteresseerd om een miljoen euro te betalen.Messi verliet na 21 jaar min of meer noodgedwongen zijn geliefde club Barcelona. Vanwege de slechte financiële huishouding van de Catalaanse club en de strikte regels van La Liga was een langer verblijf uitgesloten. De Argentijnse voetbalvedette tekende uiteindelijk een contract bij Paris Saint-Germain, waar hij zo'n veertig miljoen euro per jaar gaat verdienen.