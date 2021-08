Everton maakt pijnlijke fout met foto Anne Frank in video voor overleden fans



"We hebben veel, veel te veel Evertonians verloren tijdens de pandemie. We zouden willen dat ze vandaag allemaal bij ons konden zijn. RIP Blues", staat er in een bericht op Twitter na de overwinning op Southampton (3-1).



Het is niet bekend hoe de foto van Anne Frank, die in 1945 overleed in het concentratiekamp Bergen-Belsen, in de video terecht is gekomen. Everton heeft nog niet gereageerd op de opmerkelijke blunder. Voetbalclub Everton heeft een pijnlijke fout gemaakt in een samengestelde video ter ere van alle overleden Everton-supporters tijdens de coronapandemie. In een 3 minuut 51 durende video worden foto's van fans getoond, maar op 1 minuut 50 is een foto van Anne Frank te zien."We hebben veel, veel te veel Evertonians verloren tijdens de pandemie. We zouden willen dat ze vandaag allemaal bij ons konden zijn. RIP Blues", staat er in een bericht op Twitter na de overwinning op Southampton (3-1).Het is niet bekend hoe de foto van Anne Frank, die in 1945 overleed in het concentratiekamp Bergen-Belsen, in de video terecht is gekomen. Everton heeft nog niet gereageerd op de opmerkelijke blunder.

Reacties

17-08-2021 20:51:23 Emmo

Stamgast



Op één punt hebben ze gelijk. Anne Frank is inderdaad overleden. Maar of het meisje fan was van Everton of zelfs maar wist dat dit een voetbalclub was, dat is twijfelachtig.

17-08-2021 20:55:40 Mamsie

Oudgediende



Er is kennelijk een nitwit bezig geweest zonder enig historisch besef.

17-08-2021 22:34:03 Linden

Men denkt overigens dat dit bewust is gedaan, of door een grappenmaker. Er zaten ook andere fouten in zoals verzonnen namen en zelfs een naam die luidde “Fay Knewse”. Verbastering van fake news. Dus enig vorm van opzet lijkt me wel in het spel..

17-08-2021 22:37:44 Mamsie

Oudgediende



Met zoiets maak je geen geintjes. @Linden : In dat geval zou het buitengewoon smakeloos zijn om daarbij zo'n beladen foto te gebruiken.Met zoiets maak je geen geintjes.

17-08-2021 23:33:44 Emmo

Stamgast



zou best een gelijk kunnen hebben.



Laatste edit 18-08-2021 00:19 @Mamsie : Er zijn mensen die een werkelijk buitengewoon smakeloos gevoel voor humor hebben. @Linden zou best een gelijk kunnen hebben.

